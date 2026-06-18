Die Kitz-Rettung Klagenfurt hat am 16.6.2026 insgesamt 118 Hektar Wiese mit Drohnen abgeflogen.

Dafür hat die Kitz-Rettung nur fast 5 Stunden gebraucht.

Mit einer Drohne kann man nämlich Reh-Kitze im hohen Gras erkennen.

So können die Reh-Kitze vor dem Mäh-Tod gerettet werden.

Reh-Kitze verstecken sich oft im hohen Gras.

Wenn Wiesen abgemäht werden, können Reh-Kitze von den Messern der Mäh-Traktoren getötet werden.

Deshalb werden die Wiesen mit Drohnen abgesucht und die Reh-Kitze gerettet.

Die Kitz-Rettung Klagenfurt hat an einem Vormittag 41 Reh-Kitze retten können.

Für sehr junge Reh-Kitze ist es in der Wiese besonders gefährlich.

Sehr junge Reh-Kitze sind solche, die nur ein paar Tage alt sind.

Die Mütter verstecken die Kitze im hohen Gras.

Sehr junge Reh-Kitze laufen noch nicht davon, wenn es für sie gefährlich wird.

Sie ducken sich noch mehr in die Wiese.

Dann werden sie ziemlich sicher von einem Mäh-Traktor getötet.

Die Land-Wirte und Jäger arbeiten sehr gut mit der Kitz-Rettung zusammen.

Das sagt die Kitz-Rettung Klagenfurt.

Die Reh-Kitze können nur gerettet werden, weil so viele Menschen zusammenarbeiten.

Die Kitz-Rettung dankt den Land-Wirten und Jägern aus den Gemeinden im Bezirk Klagenfurt-Land.

Die Gemeinden sind:

· Maria Rain

· Ottmanach

· Lendorf

· Radsberg

· Zwanzger Berg

· Schiefling

· Grafenstein

Nur gemeinsam konnten so viele Reh-Kitze gerettet werden.