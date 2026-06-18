Die Kitz-Rettung Klagenfurt hat am 16.6.2026 insgesamt 118 Hektar Wiese mit Drohnen abgeflogen.
Dafür hat die Kitz-Rettung nur fast 5 Stunden gebraucht.
Mit einer Drohne kann man nämlich Reh-Kitze im hohen Gras erkennen.
So können die Reh-Kitze vor dem Mäh-Tod gerettet werden.
Reh-Kitze verstecken sich oft im hohen Gras.
Wenn Wiesen abgemäht werden, können Reh-Kitze von den Messern der Mäh-Traktoren getötet werden.
Deshalb werden die Wiesen mit Drohnen abgesucht und die Reh-Kitze gerettet.
Die Kitz-Rettung Klagenfurt hat an einem Vormittag 41 Reh-Kitze retten können.
Für sehr junge Reh-Kitze ist es in der Wiese besonders gefährlich.
Sehr junge Reh-Kitze sind solche, die nur ein paar Tage alt sind.
Die Mütter verstecken die Kitze im hohen Gras.
Sehr junge Reh-Kitze laufen noch nicht davon, wenn es für sie gefährlich wird.
Sie ducken sich noch mehr in die Wiese.
Dann werden sie ziemlich sicher von einem Mäh-Traktor getötet.
Die Land-Wirte und Jäger arbeiten sehr gut mit der Kitz-Rettung zusammen.
Das sagt die Kitz-Rettung Klagenfurt.
Die Reh-Kitze können nur gerettet werden, weil so viele Menschen zusammenarbeiten.
Die Kitz-Rettung dankt den Land-Wirten und Jägern aus den Gemeinden im Bezirk Klagenfurt-Land.
Die Gemeinden sind:
· Maria Rain
· Ottmanach
· Lendorf
· Radsberg
· Zwanzger Berg
· Schiefling
· Grafenstein
Nur gemeinsam konnten so viele Reh-Kitze gerettet werden.