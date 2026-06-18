Ob die große Hitze oder ein technischer Defekt schuld war, ist noch nicht klar – Faktum ist allerdings, dass ein ungarischer Reisebus auf der Semmering-Schnellstraße (S 6) Feuer fing. Gleich 33 Kinder und drei Erwachsene befanden sich im Businneren.

„Laut Angaben des Fahrers hatte dieser den Brand im Heckbereich schon im Rückspiegel bemerkt, war sofort stehen geblieben und hatte den Bus evakuiert. Als wir dort angekommen sind, standen die Kinder bereits am Pannenstreifen“, erklärt Dominik Pusterhofer von der Freiwilligen Feuerwehr Krieglach. Zum Glück sei niemand verletzt worden. „Nicht auszudenken, was hier hätte passieren können.“

Alle Insassen konnten den Bus rechtzeitig verlassen © FF Krieglach

Sofort wurde unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen. Die Polizei regelte den Abtransport der Kinder auf der Autobahn. Sie wurden mit den Feuerwehrbussen ins Rüsthaus nach Langenwang gebracht.

Die S 6 war nicht nur für die unmittelbare Dauer des Einsatzes gesperrt, auch um 17:30 wurde der Verkehr noch über Mürzzuschlag-Ost und die Begleitstraße umgeleitet.

Ersatzbus organisiert

Mittlerweile dürfte von einem lokalen Busunternehmen aus dem Mürztal ein Ersatzfahrzeug organisiert worden sein. Die Kinder sollen in weiterer Folge nach Klagenfurt gebracht werden, dem ursprünglichen Zielort ihrer Reise.