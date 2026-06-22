Der Kultursommer der Kleinen Zeitung ist auch in diesem Jahr wieder eine Einladung, die vielfältige und spannende Kunstszene in der Steiermark und in Kärnten zu entdecken – und dabei mehr zu erleben als „nur“ Kunst.

Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung erwartet Sie nämlich nicht nur ein inspirierender Streifzug durch Museen, Bühnen und Festivals, sondern auch eine Fülle an exklusiven Vorteilen: attraktive Ermäßigungen, spannende Gewinnspiele und besondere Zugänge zu Highlights, die diesen Sommer unvergesslich machen.

Alle Informationen zum umfangreichen Angebot des Kultursommers der Kleinen Zeitung finden Sie auch online unter kleinezeitung.at/kulturzeit.