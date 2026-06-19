Die Sänger des ehemaligen Gemischten Chors St. Filippen veranstalten im Gedenken an Leo Murer am Sonntag, dem 21. Juni, um 10.30 Uhr die St. Filippener Messe in der Kirche am Christofberg.

Leo Murer war eine der prägendsten Persönlichkeiten der Kärntner Volks- und Chormusik des 20. Jahrhunderts. Mit seinem musikalischen Talent, seiner tiefen Heimatverbundenheit und seinem unermüdlichen Einsatz für das Kärntnerlied hat er ein kulturelles Erbe geschaffen, das bis heute nachwirkt. Seine Kompositionen, seine Chorarbeit und sein Engagement für die Kirchenmusik machen ihn zu einem bedeutenden Botschafter Kärntens und seiner musikalischen Tradition.

Ein Leben für die Musik

Geboren wurde Leo Murer am 17. Jänner 1940 in Kraig bei St. Veit an der Glan. Schon früh zeigte sich seine musikalische Begabung. Bereits während seiner Volksschulzeit erhielt er musikalische Förderung und erlernte das Akkordeonspiel. Seine Freude an der Musik war unverkennbar und entwickelte sich rasch zu einer Berufung. Schon als Jugendlicher wirkte er als Vorsänger und beeindruckte durch seine Stimme und sein musikalisches Gespür.

Einen entscheidenden Einfluss auf seinen weiteren Lebensweg hatte Pfarrer Hermann Mößlacher, der sein Talent erkannte und förderte. Durch ihn kam Leo Murer nach St. Filippen, wo er bereits im Alter von 16 Jahren die Aufgabe des Organisten übernahm. Damit begann eine jahrzehntelange enge Verbindung mit der Pfarrgemeinde und dem kulturellen Leben des Ortes.

Im Laufe seines Lebens wirkte Leo Murer als Sänger, Organist, Komponist und Chorleiter. Mit großem Engagement leitete er den Männergesangsverein St. Filippen sowie den Gemischten Chor St. Filippen.

Die Messe findet am Wochenende statt © Gert Köstinger

Seine Kompositionen sind geprägt von einer tiefen Liebe zur Heimat, zur Natur und zum Glauben. Dabei gelang es ihm, traditionelle Elemente des Kärntnerliedes mit eigenen musikalischen Ideen zu verbinden. Werke wie „Mei Filippen“, „Lei dir, mei Christofberg“ oder „Die Stimm“ gehören heute zum festen Bestand des Kärntner Liedgutes.

Ein weiterer bedeutender Bereich seines Schaffens war die Kirchenmusik. Murer war ein tief gläubiger Mensch, dessen religiöse Überzeugung viele seiner Werke inspirierte. Sein bekanntestes geistliches Werk, die „St. Filippner Dankesmesse“, zählt zu den herausragenden Beiträgen zur katholischen Kirchenmusik Kärntens. Ein besonderer Höhepunkt seines Lebens war die Aufführung dieser Messe im Rahmen einer Audienz bei Papst Johannes Paul II. in Rom.

Früher Tod

Trotz seiner beruflichen Tätigkeit im Kettenwerk Brückl blieb die Musik stets Mittelpunkt seines Lebens. Seine Kompositionen entstanden oft aus persönlichen Erlebnissen, aus Begegnungen mit Menschen und aus der tiefen Verbundenheit mit seiner Heimat. Selbst eine schwere Krankheit, die seine letzten Lebensjahre überschattete, konnte seine kreative Kraft nicht bremsen. Vielmehr verlieh sie seinen Werken zusätzliche Tiefe und Ausdrucksstärke.

Am 29. Februar 1996 verstarb Leo Murer im Alter von nur 56 Jahren. Für seine Verdienste wurde er mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter dem Goldenen Ehrenzeichen der Marktgemeinde Brückl, dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Kärnten, der Goldenen Stimmgabel sowie weiteren Ehrungen des Chorwesens.