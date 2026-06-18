Die Naturschutzorganisation WWF warnt vor einer „dramatischen Zuspitzung“ der Situation für die wildlebenden Luchse in Österreich. Laut Monitoring-Daten sei der Bestand auf nur noch rund 30 Tiere gesunken. Zugleich zeigt der aktuelle FFH-Bericht Österreichs an die Europäische Kommission, dass sich nun auch die bisher größte Teilpopulation im Mühl- und Waldviertel verschlechtert hat.

„Ohne rasche Gegenmaßnahmen droht Österreich den Luchs binnen weniger Jahre regional dauerhaft zu verlieren. Wir müssen die verbleibenden Bestände stützen, Lebensräume besser vernetzen und Wildtierkriminalität konsequent bekämpfen“, fordert Magdalena Erich vom WWF. Im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich nahe der steirischen Grenze ist laut den Angaben von den vier nachgewiesenen Tieren nur noch der dreijährige Luchs Janus jüngeren Alters, während drei Luchse bereits ein sehr hohes Alter von 12 bis 14 Jahren erreicht haben. Da Luchse in freier Wildbahn maximal etwa 17 Jahre alt werden, sei dieser Bestand in Gefahr. In der Steiermark gab es in jüngster Zeit rund um den Nationalpark Gesäuse und im Bereich Wildalpen nur Nachweise weniger einzelner Exemplare.

Luchs wurde nach seiner Ausrottung wieder angesiedelt

Der WWF fordert daher eine umfassende, fachlich fundierte Bestandsstützung, ein entschlossenes Vorgehen gegen Wildtierkriminalität sowie eine Raumplanung, die bestehende Lebensräume sichert und besser miteinander verbindet. Zwar konnten Luchse nach ihrer Ausrottung seit den 1970er-Jahren wiederangesiedelt werden. Durch Straßenbau und andere Infrastrukturprojekte würden jedoch die Lebensräume zerschnitten. „Der Austausch zwischen den Beständen bleibt aus, wodurch genetische Verarmung und Inzucht zu einem immer größeren Problem werden“, sagte Erich. Zusätzlich bedroht illegale Verfolgung den Fortbestand der Art.