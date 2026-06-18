Diagnose: Massiver Mangel an Kassen-Kinderärzten in Deutschlandsberg: Jahrelang konnte eine offene Kassenstelle nicht nachbesetzt werden. Die zweite und letzte Kassenärztin im Bezirk wanderte im März 2025 nach Graz ab. Die Kages sprang Anfang 2026 mit einer Alternative ein, eine 20-stündige Fachärztin im LKH Südweststeiermark. Ist das ein neues Zukunftsmodell? Wie wird es angenommen und welche Diagnose erhält die kinderärztliche Versorgung jetzt von den Weststeirerinnen und Weststeirern?

Darüber wird am Mittwoch, dem 8. Juli, ab 18 Uhr in der Stadtgalerie beim „Reden wir“ der Kleinen Zeitung gesprochen. Am Podium sind der ehemalige Deutschlandsberger Kinderarzt Georg Breisach, Reinhold Kerbl, Leiter der Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark und zuständig für das Kages-Projekt in Deutschlandsberg, sowie die beiden Mütter Tamara Carbonari aus Deutschlandsberg und Petra Korb aus St. Peter im Sulmtal. Moderiert wird die Veranstaltung von den Kleine-Zeitung-Redakteurinnen Eva Brutmann und Barbara Mikschofsky.

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