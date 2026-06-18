Der Aktienindex Stoxx Europe 600 ist um ein österreichisches Unternehmen reicher: Der Leiterplatten- und IC-Substrat-Hersteller AT&S mit Hauptsitz in Leoben wurde im Zuge einer Neugewichtung in den Index aufgenommen. Das geht aus einer Aussendung des Unternehmens am Donnerstag hervor. Der Euro-Stoxx-600 umfasst 600 börsennotierte Groß-, Mittel- und Kleinunternehmen aus 17 europäischen Ländern und spiegelt die Entwicklungen an den europäischen Kapitalmärkten wider.

Für AT&S-Chef Michael Mertin ist die Aufnahme in den Stoxx Europe 600 ein „Meilenstein“. Sie zeige, „dass unsere strategische Positionierung im Bereich High-Performance-Computing und KI-Infrastruktur zunehmend internationale Sichtbarkeit erlangt“, so Mertin laut Aussendung. Finanzchef Gerrit Steen sieht darin einen „Beleg für die operative und finanzielle Performance“ seines Unternehmens.

AT&S-Management: Finanzvorstand Gerrit Steen und CEO Michael Mertin © AT&S / Julia Trampusch

Weitere Austro-Konzerne im Index

Zu den österreichischen Unternehmen im Euro-Stoxx-600 zählen neben AT&S unter anderem auch die Erste Group, Verbund, OMV, Voestalpine oder Wienerberger.

Die AT&S-Aktien hatten am Montag nach einer positiv aufgenommenen Ankündigung von KI-Investitionen einen gewaltigen Kurssprung hingelegt, sie schossen um 36 Prozent nach oben. Seit dem Jahresauftakt haben die Papiere des Leiterplattenherstellers in Summe bereits beachtliche 590 Prozent an Wert gewonnen.