Das war keine „Lesung“, was Martina Parker, Autorin der beliebten Gartenkrimis, auf die Bühne zauberte. Eher eine „Redung“. Die Autorin, die im Rahmen des Fine-Crime-Festivals nach Birkfeld kam, stellte sich hin und redete drauf los. Und wenn das dann fast zwei Stunden dauert und das Publikum noch immer vergnügt dabei ist, spricht das schon für Parkers starke Plauderbegabung.

So erzählte die Burgenländerin Anekdoten aus der Verfilmung ihres Krimis „Zuagroast“: etwa, dass die geplante Liebesszene der Nacktschnecken daran scheiterte, dass die Tiere so gar nicht zur Sache kommen wollen. Oder dass in Oberwart keine hautfarbenen Männerunterhosen (für die „Nacktszene“ von Manuel Rubey) zu bekommen waren. Gelesen wurde also wenig, dafür spielte das wunderbare Duo Werner Reiter (Saxophon) und Bernd Kohlhofer (Akkordeon) Klezmer und Tango in den Pausen.