An der B99 Katschberg Straße im Bereich der Autobahnanschlussstelle Rennweg laufen umfassende Sanierungsarbeiten. Grund dafür ist der schlechte Zustand eines rund 600 Meter langen Straßenabschnitts, der laut Land Kärnten erhebliche Schäden wie Spurrinnen, Verdrückungen, Deckenabplatzungen sowie Risse aufweist. Die Deckschicht wurde bereits abgefräst, nun folgen die Anschlussarbeiten sowie die abschließende Asphaltierung.

Die Arbeiten sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein © Land Kärnten

Für die Sanierung investiert das Land Kärnten rund 315.000 Euro. Die derzeit bestehende Totalsperre soll am 24. Juni aufgehoben werden. Anschließend wird der Verkehr bis zur geplanten Gesamtfertigstellung Ende Juni einspurig mittels Ampelregelung geführt. Zudem gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h. Derzeit ist eine örtliche Umleitung über Rennweg eingerichtet. Landeshauptmann-Stellvertreter und Straßenbaureferent Martin Gruber: „Investitionen in unsere Infrastruktur sind immer auch Investitionen in die Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort.“