Notare müssen laut Berufsrecht spätestens mit 70 Jahren in Pension gehen. Daher hat sich der langjährige Wolfsberger Notar Franz Stenitzer mit 30. Juni in den Ruhestand verabschiedet. Im Oktober wird der verheiratete Vater von zwei Kindern und stolzer Opa einer bald vierjährigen Enkelin dann 70. Die Nachfolge war schon längst fixiert: Sein bisheriger Kanzlei-Partner Jan Horacek (53) aus Wolfsberg hat mit 1. Juli das Büro in der Bamberger Straße 4 übernommen, die dafür nötige Angelobung als öffentlicher Notar erfolgte Ende Jänner.

Drei Juristen und fünf Sekretärinnen sind bei „Dr. Franz Stenitzer & Partner“ beschäftigt. Lena Stenitzer (36) ist dort als Notarsubstitutin angestellt, sie hat 2016 in der Kanzlei ihres Vaters begonnen. Ein Schwerpunkt der Kanzlei, die nun „Notar Mag. Jan Horacek“ heißt, ist das Gesellschaftsrecht. „Wir haben zahlreiche Lavanttaler Firmen als Klienten“, erklärt Stenitzer, den ein „Megaauftrag“ sogar über 20 Jahre lang beschäftigt hat: „Wir haben die Verträge für die ganze Koralmbahn gemacht, angefangen von den Grundeinlösen bis hin zu den Tunnelservituten. Das hat 2003 begonnen und hat sich bis zur Inbetriebnahme der Koralmbahn Ende 2025 gezogen.“

Zu den Rechtsdienstleistungen der Kanzlei zählen weiters das Familienrecht, Liegenschaftsrecht (insbesondere Kaufverträge samt treuhändiger Abwicklung), Erbrecht & Co. „Unsere Hauptaufgabe ist es, für jede Familie und jede Firma Lösungen zu finden, die ihren Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen. Aus diesem Grund sind die Erstbesprechungen mit den Klienten besonders wichtig, bei welchen auf die Vor- und Nachteile hingewiesen wird, die Entscheidung liegt dann beim Klienten“, erklärt Horacek. „Das macht unseren Job auch so spannend, da jede Rechtsdienstleistung andere Voraussetzungen und Anforderungen hat“, ergänzt Stenitzer, der noch darauf hinweist, dass die Erstberatung bei Notaren kostenlos ist.

Stenitzer berichtet außerdem, dass im Zuge seiner gesamten Berufslaufbahn grundlegende Änderungen der Arbeitsweise stattgefunden haben: „Wurde eine Liegenschaft verkauft oder übergeben, musste man früher zum Bezirksgericht gehen und aus dem dicken Grundbuch die Einträge mit der Hand herausschreiben. Seit der Umstellung auf das digitale Grundbuch oder Firmenbuch haben wir alles sofort auf Knopfdruck und die Digitalisierung schreitet immer weiter fort.“

Franz Stenitzer hat 1982 im Notariat begonnen. Als Notariatskandidat ist er bei Notar Hans-Georg Kolmayr in Wolfsberg eingestiegen und wurde 1994 zum Partner ernannt. „Notar Kolmayr & Partner“ hieß die Kanzlei dann, die bereits damals an der heutigen Adresse untergebracht war. Als Kolmayr im April 2002 in Pension ging, wurde Stenitzer zum Notar ernannt. Nun, wo er selbst in Pension ist, wird er vermehrt golfen, mit dem Rennrad fahren oder auf der Koralpe Skitouren gehen. Die Koralpe liegt Stenitzer besonders am Herzen – er ist einer der Gesellschafter, die den Winterbetrieb auf der Koralpe gesichert haben. Seine diversen Jobs in Gremien – in Stiftungen und als Aufsichtsrat – übt der bald 70-Jährige weiterhin aus.

Sein Nachfolger Jan Horacek arbeitet seit 2002 mit Stenitzer zusammen. „Ich habe am 1. Jänner 2002 als Notariatskandidat begonnen und damals noch wenige Monate unter Notar Kolmayr gearbeitet, bis er in Pension ging“, sagt Horacek, der in Graz Rechtswissenschaften studiert hat. Der gebürtige Lavanttaler, der in seiner Freizeit gerne Sport betreibt, ist mit Monika verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 18 und 23 Jahren. 2016 wurde Horacek schließlich Notar-Partner von Stenitzer.

Das Notariat an dieser Adresse in der Wolfsberger Innenstadt gibt es seit 1976, also seit mittlerweile 50 Jahren. Seit diesem Zeitpunkt werden Rechtsdienstleistungen für die Lavanttaler Bevölkerung an diesem Standort erbracht.