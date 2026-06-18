Es ist ein Titel, der zwar ein wenig sperrig daherkommt, aber dafür mit vielen Emotionen gefüllt ist: Weltkulturerbe. Man brauche nur an den Brand von Notre-Dame 2019 denken: „Das ist zumindest in der Theorie eine von vielen gotischen Kathedralen Frankreichs, aber die Bilder vom Brand gingen um die Welt und haben die Menschen emotional berührt“, erklärt Florian Meixner von der österreichischen Unesco-Kommission. Das zeige die große emotionale und gesellschaftliche Verbundenheit, die wir zu kulturellem Erbe haben können, „die weit über die Materialität des Denkmals hinausgeht.“ Oder man stelle sich vor, der Stephansdom würde brennen.

Dass am Montag der französische Außenminister den Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster Petscherska Lawra emotional mit einem Bombardement von Notre-Dame gleichgesetzt hat, kommt also nicht von ungefähr. Beim Angriff auf Weltkulturerbestätten „geht es immer auch um Destabilisierung und Demoralisierung der Bevölkerung“, erklärt Meixner. Eindeutig „können in solchen Fällen auch kulturelle Auslöschungstendenzen mitschwingen“.

Schwere Schäden am Kulturerbe nach dem Angriff am Montag © IMAGO/Marianna Kotyk

Eine Taktik, die bei kriegerischen Auseinandersetzungen alles andere als neu ist. Es ist wohl so alt wie die Menschheit selbst – den Gegner aus der Geschichte tilgen, seine Kultur, seine Identität einfach auslöschen und überschreiben. Über 1000 Jahre alt ist das Höhlenkloster Petscherska Lawra, eine von sieben ukrainischen Unesco-Weltkulturerbestätten, die beim Angriff am Montag schwer beschädigt wurde. Mit fortlaufender Auseinandersetzung stellt sich wohl oder übel die Frage: Was ist als Nächstes dran?

Vor 25 Jahren zerstörten die Taliban die Buddha-Statuen von Bamiyan © IMAGO/Bilal Güler

Florian Meixner von der österreichischen Unesco-Kommission © Victoria Kager

Natürlich können Staaten im Kriegsfall mit Kulturgütern nicht tun und lassen, was sie wollen. Theoretisch zumindest: „Die bewusste Zerstörung von Kulturgut ist völkerrechtswidrig“, so Florian Meixner. Seit 1954 sieht es das Regelwerk der Haager Konvention so vor, die eine direkte Folge der massiven Angriffe auf Kulturstätten im Zweiten Weltkrieg ist. 1999 wurde das Regelwerk verschärft und auch von der Ukraine unterzeichnet, von Russland jedoch nicht.

Wer kann einen ganzen Staat zur Verantwortung ziehen?

Dennoch kann sich Russland, das grundsätzlich die Haager Konvention unterschrieben hat, nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Mögliche Friedensverhandlungen und etwaige Reparationsverpflichtungen könnten das Thema wieder auf den Tisch bringen. Grundsätzlich ist es leichter, Einzeltäter zur Verantwortung zu ziehen als einen Staat: 2012 haben in Timbuktu (Mali) islamische Ansar-Dine-Rebellen mehrere jahrhundertealte muslimische Mausoleen zerstört. Der Verantwortliche wurde 2016 in Den Haag zu neun Jahren Haft verurteilt.

Die Terrormiliz IS hat ab 2015 in Palmyra systematisch antike Monumente zerstört © IMAGO/Adri Salido

In Friedenszeiten verpflichtet die Haager Konvention Staaten, ihre Weltkulturerbestätten zu erhalten. Hier ist das Denkmalamt mit dem Bundesheer im Einsatz, das über eigene Kulturgüterschutzoffiziere verfügt. Eine Aufgabe ist die Kennzeichnung von Schutzobjekten, 135 finden sich auf der Liste quer durch alle Bundesländer. In der Steiermark Stift Admont oder die Grazer Altstadt, in Kärnten etwa Stift Gurk sowie der Alte und Neue Platz in Klagenfurt.