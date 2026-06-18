Kostproben aus Oper, Komödie, Ballett und Musical

Am 17. September 2026 eröffnet das Stadttheater Klagenfurt mit Giuseppe Verdis Aida die neue Spielzeit.

Unter dem Motto „Mensch, wo bist du? – Kje si, clovek?“ laden elf Produktionen auf der großen Bühne dazu ein, Vielfalt als Bereicherung zu entdecken und sich auf Geschichten, Perspektiven und Fragen einzulassen, die unser Zusammenleben heute prägen.

Am Spielplan stehen vier Opern (Aida, Così fan tutte, Die lustigen Weiber von Windsor, Der Prinz von Homburg), vier Schauspielproduktionen (Der Diener zweier Herren, Die Glasmenagerie, Romeo und Julia, Magic Afternoon / Zsche), ein Ballettabend (Cinderella) und ein Musical (My Fair Lady) sowie das Kindertheater Rosa Riedl Schutzgespenst für junges Publikum ab sechs Jahren.

Ergänzt wird das Programm durch weitere Projekte für junges Publikum aller Altersstufen sowie ein abwechslungsreiches Statdtheater-Programm mit Kabarett, Konzerten, Lesungen und einer Gesprächsreihe.