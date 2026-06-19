Bei den diesjährigen Waldspielen hieß es für rund 350 Volksschulkinder aus dem Bezirk Voitsberg raus aus dem Klassenzimmer und hinein in den Wald. Beim Grillbauer in Voitsberg konnten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die vielfältigen Funktionen des Waldes auf spielerische Weise entdecken. Organisiert wurden die Waldspiele von der Bezirkskammer Weststeiermark. Tatkräftige Unterstützung kam vom Waldverband Steiermark, der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg und der Steirischen Jägerschaft aus dem Bezirk Voitsberg.

Gemeinsam wurde ein praxisnahes und kindgerechtes Programm gestaltet. An den verschiedenen Stationen lernten die Kinder den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Schutz vor Naturgefahren und als wichtigen Erholungsraum für den Menschen kennen. Ziel der Veranstaltung war es, das Verständnis für ökologische Zusammenhänge zu fördern und die Bedeutung des Waldes nachhaltig zu vermitteln. „Am wichtigsten war aber, dass die Kinder gemeinsam Zeit in der Natur verbrachten und Spaß hatten“, sagt Jakob Rössler von der Bezirkskammer.

Der Wald als Arbeitsplatz

Ein besonderer Schwerpunkt lag heuer auf dem Thema „Arbeitsplatz Wald“. Die Kinder erhielten Einblicke in zahlreiche Berufsfelder rund um Wald und Holz, etwa die Arbeit von Förstern, Waldarbeitern und Jägern. „Dabei wurde ihnen anschaulich vermittelt, wie wichtig eine nachhaltige Waldbewirtschaftung für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ist. In Österreich stehen rund 400.000 Arbeitsplätze in Zusammenhang mit der Waldbewirtschaftung“, sagt Förster Andreas Scherr, Organisator der Waldspiele im Bezirk.

Großes Interesse weckten auch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Holz. Es wird als Baumaterial und Brennstoff sowie für Möbel und Papierprodukte verwendet. Darüber hinaus findet es in vielen überraschenden Alltagsanwendungen Verwendung: von Essiggurken (über Inhaltsstoffe wie Essigsäure), über Textilien bis hin zu Zahnpasta, in der Bestandteile wie Cellulose eingesetzt werden. Selbst Birkenzucker wird aus Holz gewonnen und findet Verwendung als Zuckeralternative.

Die Steirische Jägerschaft stellte einen Ausstellungsanhänger zur Verfügung, in dem die Kinder die Artenvielfalt der Wildtiere in den steirischen Wäldern erleben konnten. Eine Fortsetzung der Veranstaltung ist auch in den kommenden Jahren geplant.