Nach Schulende gemeinsam mit den Freunden in den Wald, um Häuser und Figuren aus Naturmaterialien zu bauen, den Stimmen der Tiere zu lauschen und sich in der Spielwelt zu verlieren. So sah die Kindheit von Josef Mundigler aus, „das war das Schönste an meiner Volksschulzeit.“ Kein Wunder also, dass der Obdacher es sich später in seinem Beruf als Pädagoge zur Aufgabe machte, Kindern die Schönheit des Waldes wieder näherzubringen. Vor 30 Jahren hob der Steirer die sogenannten „Waldspiele“ aus der Taufe. Bis heute nahmen mehr als 100.000 Volksschulkinder in der ganzen Steiermark an dem Projekt teil.

Heute ist Waldpädagogik Teil des Angebots für interessierte Lehrende, vor drei Jahrzehnten konnte davon noch keine Rede sein. „Kurioserweise hat man auch damals schon gesagt, dass die Kinder zu wenig Zeit draußen verbringen“, sagt Mundigler schmunzelnd. Wald-Memory, mit der Becherlupe auf Spurensuche gehen – der Fokus der Waldspiele liege nicht in der theoretischen Wissensvermittlung, betont der Pädagoge. „Die Kinder müssen danach nicht eine Fichte von einer Tanne erkennen können. Es geht darum, wieder Wertschätzung gegenüber der Natur aufzubauen.“

Waldspiele: Von der Idee zum steiermarkweiten Projekt

Die ersten Waldspiele wurden mit der pädagogischen Hochschule und Forstexperten an einem Ort ausgetragen, inzwischen werden die Spiele in der ganzen Steiermark ausgerichtet. Die Lehrausgänge werden von der Bildungsdirektion unterstützt, zehn Veranstaltungen finden in diesem Jahr statt. Wie Mundigler von Anfang an dabei war Forstexperte Josef Krogger, der heute noch mit Kindern im Rahmen der Spiele den Wald erkundet. „Die Kinder verlassen den Wald nach dem Tag mit einem anderen Bewusstsein“, so Krogger.

Dass aus seiner kleinen Idee ein steiermarkweites Projekt werden würde, hätte er sich nicht gedacht, so Mundigler. „Mich haben immer meine eigenen schönen Kindheitserinnerungen angetrieben, weil ich finde, dass jedes Kind diese Magie des Waldes zumindest einmal gespürt haben sollte.“