Als sich das Österreichische Fußball-Nationalteam das letzte Mal für die Weltmeisterschaft qualifiziert hat, war Vera Sackl 68 Jahre alt. Heute ist die betagte Mürzzuschlagerin 96, verfolgt das Welt-Spektakel aber trotzdem noch fieberhaft.



„Für Österreich gegen Jordanien musste ich sie unbedingt aufwecken. Dann hat sie das ganze Spiel in ihrem orangen Morgenmantel auf dem Couchsessel geschaut“, schwärmt Tochter Gabriela Sackl von der Begeisterung und Lebensfreude ihrer Mutter.

„Sie war immer schon interessiert an Fußball und hat auch gern Fernsehen geschaut. Dass sie jetzt aber noch so voll dabei ist, hätte ich mir nicht gedacht.“

Keine Angst vor Messi

So führen die aus europäischer Sicht späten Ankickzeiten dazu, dass sie oft sogar nicht ins Bett gehen möchte. „Letztens hat es ihr so getaugt, dass sie nicht schlafen gehen wollte“, lacht Tochter Sackl.

Gemütlich am Couchsessel, im knalligen Morgenmantel: So verfolgt Sackl die morgendlichen WM-Spiele © zVg

Die Daumen werden dabei für Österreich gedrückt. „Natürlich, was sonst?“, so Mutter Sackl, die sich freilich auch vor Österreichs kommenden Gegner, Argentinien am Montag, nicht fürchtet. „Auch, weil der Messi ihr wahrscheinlich nicht mehr so ein Begriff ist“, scherzt die Tochter.

Schläft auch bei der Formel 1 nicht ein

Ansonsten sei ihre Mutter „voll da“ und um keinen Spruch verlegen. „Eine Bekannte hat sie im orangen Morgenmantel gesehen, wie sie das Spiel mitverfolgt und hat gesagt, dass sie der komplette Schlager ist.“ Apropos Schlager: Einen besonderen Lieblingsspieler hat Sackl nicht. „Mir gefallen alle!“

Neben dem Fußball schaut die Mürzzuschlagerin übrigens auch viel Formel 1. „Ich versteh‘ nicht, wieso sie das so interessiert, wenn die Autos im Kreis fahren. Sie schläft währenddessen aber auch nicht ein“, so Sackl. Nur Skirennen würde ihre Mutter noch nicht so genau mitverfolgen.