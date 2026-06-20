Soße

2 kg Kalbsknochen

3 Karotten

4 Zwiebeln

1 Sellerieknolle

2 Knoblauchzehen

1 Lauchstange

1 kg Champignons

Pfeffer

Lorbeerblatt

Piment

Rosmarin

Thymian

2 l Rotwein

2 EL Tomatenmark

10 l Wasser

Die Knochen anbraten, das Gemüse hinzufügen. Anschließend mit Wein ablöschen und die restlichen Zutaten sowie Wasser hinzufügen. Zwei Tage köcheln lassen, abseihen und auf die gewünschte Konsistenz reduzieren.

Füllung für die Hähnchenroulade

300 g Hähnchenteile

Gartenkräuter

125 ml Sahne

Salz

Pfeffer

50 g Eiweiß

Alle Zutaten in einer Küchenmaschine zu einer glatten Masse pürieren.

Hendlkugl-Tempura

Hähnchenbrust ohne Knochen

200 g Mehl

150 ml Mineralwasser

3 g Hefe

5 g Salz

Aus Mehl, Mineralwasser, Hefe und Salz einen Tempurateig machen. Hähnchenbrust ohne Knochen in Tempura-Panade wenden und in der Fritteuse frittieren.

Hähnchenroulade

1 ganze Hähnchenbrust mit Haut

1 Kohlblatt

Die Hähnchenbrust zu einem sehr dünnen Steak bürsten.

Die Hähnchenhaut auf Alufolie legen, die Hähnchenmousse darauf verteilen, ein Kohlblatt darauflegen, die Hähnchenbrust darauflegen, die Mousse in die Mitte geben und alles in die Roulade wickeln.

Das Ganze in Alufolie einwickeln und im Dampfgarer auf eine Kerntemperatur von 71 Grad garen.

Alles abkühlen lassen, die Roulade braten und mit saisonalem Gemüse einem erfrischenden Salat und verfügbaren essbaren Blüten der Saison servieren.