1866 wurde der Kameradschaftsbund Schladming als „k.k.Veteranenverein“ gegründet, am vergangenen Sonntag war es nun an der Zeit, das 160. Jubiläum zu begehen. Dafür lud man zu einem großen Fest auf den Wetzlarer Platz. Dort wurden 27 Vereinsabordnungen der Kameradschaftsverbände aus der Steiermark, dem angrenzenden Salzburg und den deutschen Verbündeten aus Wetzlar (Hessen) und Dießen am Ammersee (Bayern) mit ihren bunten Fahnen begrüßt, berichtete Obmannstellvertreter Wolfgang Pitzer.

Er schilderte danach auch die wechselhafte Geschichte des Ortsverbandes mit all seinen Höhen und Tiefen. In ihren Festansprachen lobten ÖKB-Landespräsident Rudolf Behr, LAbg. Eva Kroismayr-Baier, Bürgermeister Hermann Trinker und die Vertreter aus Wetzlar und Dießen die positive Arbeit des ÖKB Schladming. Zudem wurden die hochzuhaltenden Werte des Verbandes für Frieden und Freiheit der Völker in den Mittelpunkt gestellt.

Bunte Fahnenparade am Wetzlarer Platz © ÖKB Schladming

Eine hohe Auszeichnung mit dem Landesverdienstkreuz in Silber gab es für Obmannstellvertreter Andreas Trummer, der seit 2003 Mitglied im Ortsverein ist, von 2004 bis 2007 Obmannstellvertreter war und dies auch seit 2021 wieder ist. Stadtkapellenobfrau Veronika Fabian wurde für ihre positive Energie und die wertschätzende Zusammenarbeit mit der Ortsverbandsverdienstmedaille in Gold ausgezeichnet.