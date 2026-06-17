In der Buwog-Affäre gibt es nun beim Vorwurf der Abgabenhinterziehung zu verdeckten Zahlungen aus der Privatisierung von Bundeswohnungen und der Einmietung von Finanzbehörden in den Terminal Tower Linz eine neue Anklage gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und „zwei weitere Personen“. Damit sind die früheren Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger gemeint. Die drei – sie sind wie berichtet alle in Privatinsolvenz – sollen die Bestechungsgelder in ihren Einkommenssteuererklärungen „bewusst verschwiegen“ haben. Und: Sie sollen sich laut Anklageschrift bei dieser Steuerhinterziehung aktiv und wechselseitig unterstützt zu haben. Der mutmaßliche Steuerschaden für die Republik Österreich beläuft sich laut Angaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) auf 4,9 Millionen Euro. Die Anklage wurde beim Landesgericht Wien eingebracht.

Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren möglich

Laut WKStA beträgt der Strafrahmen eine Geldstrafe bis zum Zweifachen des hinterzogenen Betrags, also maximal zehn Millionen Euro. Zusätzlich sei eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren möglich.

Eine Verurteilung zu einer weiteren Freiheitsstrafe könnte Grassers Plan durchkreuzen, die Haft weitgehend mit einer elektronischen Fußfessel abzubüßen. Der 57-jährige Ex-Finanzminister befindet sich derzeit – nach einem siebenmonatigen Gefängnisaufenthalt in Innsbruck – mit Fußfessel im elektronisch überwachten Hausarrest in Kitzbühel. Meischberger hat wie Grasser eine Fußfessel. Hochegger hat eine beantragt.