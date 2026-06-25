Es ist hell, aber es ist ein Lichtschacht, eine Einengung. An vier langen Ketten hängt die Skulptur von Małgorzata Markiewicz in diesem Schacht, als würde sie tanzen. Falsch gedacht, vielmehr sind sie aneinandergekettet, untrennbar miteinander verbunden, aber nicht aus eigenem Antrieb. Es ist ein Motiv, das sich durch die Menschheitsgeschichte zieht, das der Frau als Heilige und Hure. Die Dunkle und Abgründige, die Helle und Reine. Letztere immer nah am Abgrund tanzend, immer möglich, dass sie kippt.

Die Kunstgeschichte hat sich des Motivs mit großer Freude angenommen und es nicht zuletzt auch gesellschaftlich implementiert – beinahe unmöglich, es auszutreiben. Die polnische Künstlerin Małgorzata Markiewicz, 2024 als St.A.i.R. Stipendiatin des Landes Steiermark in Graz, setzt sich mit dem Bild auf sehr haptische Art auseinander. Sie spannt die beiden Figuren zusammen. Grob und schwarz das dunkle Büßergewand aus Schafwolle, umgeben von einem wogenden Schwall an Rüschen – blutrot leuchtet es an einigen Stellen durch. Reinweiß, dezente Verzierungen, zarte Baumwollspitzenfäden dominieren das zweite Kleid. Der maximale Kontrast.

Textilarbeit von Małgorzata Markiewicz © Susanne Rakowitz

Die Arbeit geht weit über eine Interpretation des Motivs hinaus, rückt die typisch weibliche Technik der Textilverarbeitung in den Fokus: ein stilles, in sich gekehrtes Dahinarbeiten im Abseits. Im zweiten Stock zeigen die Kuratoren Margarethe Makovec und Alois Kölbl ausgewählte Wandteppicharbeiten der Künstlerin.

Małgorzata Markiewicz. „Adah & Zillah. Two Sides of the Same Moon“. Bis 5. Juli. QL-Galerie. Leechgasse 24, 8010 Graz. khg-graz.at