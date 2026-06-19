Vor dem Bildhauer:innenhaus im Krastal wird man derzeit von einer Skulptur begrüßt, die auf den ersten Blick an eine Qualle erinnert. Inspiriert wurde sie allerdings von einer Distel: „Ich habe eine Blüte auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Diese filigranen Naturformen finde ich faszinierend“, erzählt Katharina Mörth. Die international tätige Bildhauerin wurde im Vorjahr zur internationalen Skulpturenschau „Sculpture by the Sea“ in Sydney eingeladen. „Als erste Österreicherin“, wie Mörth betont. Sie konnte sich dabei im Auswahlverfahren gegen zahlreiche internationale Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen. Die nun auch im Krastal gezeigte, 1,80 Meter hohe Stahlskulptur „Natural grown“ ist mit einem speziellen thermochromen Lack versehen, der auf die Umgebung reagiert: Sobald es zu heiß wird, verblasst die Farbenvielfalt der Plastik – ein Kommentar zu den klimatischen Veränderungen unserer Zeit.

Weitere Interpretationen der aus Blech und Draht geschweißten „Distel“ finden sich in unterschiedlichen Größen im Bildhauerhaus, wo noch bis zum 27. Juni in einer Personale rund 60 Arbeiten aus Stein, Holz, Metall zu sehen sind. Dazu kommen unter anderem auch fotografische Arbeiten, die sie ins Dreidimensionale erweitert. Seit dem Jahr 2018 ist Mörth, die an der Wiener Universität für angewandte Kunst bei Adolf Frohner studiert hat, regelmäßig im Krastal zu Gast, wo zahlreiche ihrer Skulpturen entstanden sind. Hilfreich ist dabei, dass im Bildhauer:innenhaus Künstlerinnen und Künstler nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen können – gerne genutzt wird das auch während des traditionsreichen, internationalen Steinbildhauer:innen-Symposions (heuer von 4. bis 31. Juli).

Schwere körperliche Arbeit

Katharina Mörth arbeitet aber auch aktuell an einer neuen Steinskulptur. Und das ist richtig schwere körperliche Arbeit: Bis zu 1,5 Tonnen Marmorstein entfernt sie mit Winkelschleifer, Hammer und Meißel, um aus dem Material eine Skulptur herauszuschälen: „Der Stein wehrt sich manchmal, ist aber meistens zu bezwingen“, erzählt die 49-Jährige, die einst auch Werkstattassistentin bei Erwin Wurm war. Rund 30 Skulpturen hat sie weltweit vor Ort geschaffen, zu sehen sind sie unter anderem in Australien, Burkina Faso, Kanada, Dänemark, Bolivien oder Albanien. Im deutschen Bochum hat sie einen Kunst-Kinderspielplatz mitgestaltet, auf dem gekraxelt und geturnt werden darf.

„Greifen Sie die Skulptur ruhig an“, fordert sie auch Besucherinnen und Besucher im Bildhauerhaus auf. Denn ihre filigran wirkenden „Gedankenwolken“ aus Holz und Metall dürfen auch sinnlich erlebt werden. Denn mit ihren Arbeiten lotet die Künstlerin immer wieder gerne die Grenzen von Material und Wahrnehmung aus.