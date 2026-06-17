Am Donnerstag kurz vor 23:30 Uhr wurde die Hauptfeuerwache (HFW) Villach gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Vassach zu einer Personenrettung an den Vassacher See in Villach gerufen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass eine junge Frau aus bislang unbekannter Ursache rund 20 Meter über eine steile und stark bewachsene Uferböschung abgestürzt war und dort liegen geblieben ist. „Die Frau befand sich in unwegsamem Gelände und musste unter erschwerten Bedingungen gerettet werden“, berichtet Martin Regenfelder, stellvertretender Kommandant der HFW Villach.

Die Bergung war aufgrund des steilen Geländes schwierig © HFW Villach

Um die Frau bergen zu können, wurde zuerst die Einsatzstelle ausgeleuchtet und dann mit der Rettung der Verunglückten begonnen. Noch im steilen Gelände unterstützte ein Feuerwehrsanitäter der Hauptfeuerwache Villach das Rote Kreuz bei der medizinischen Erstversorgung der Patientin, berichtet Regenfelder.

In einer Trage zum Parkplatz

Im Anschluss wurde die Frau mittels Schleifkorbtrage über die steile Waldböschung bis zum nahegelegenen Parkplatz gebracht. Von dort erfolgte die weitere Versorgung durch das Rote Kreuz sowie der Transport in das LKH Villach. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller eingesetzten Organisationen konnte die Rettung rasch und sicher durchgeführt werden“, sagt Regenfelder.

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die FF Vassach mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie das Rote Kreuz.