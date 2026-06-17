Krimi-Autor Benjamin Cors ist ein Großer seiner Zunft. Seine Normandie-Krimis fesselten ebenso die Leserschaft, wie es die neue „Gruppe 4“-Reihe tut. Mit „Nebelbeute“, dem neuesten Teil dieser Reihe ist der Deutsche am heutigen Mittwoch, dem 17. Juni, um 19 Uhr in Maria Lankowitz im Rahmen des „Fine Crime Festivals“ zu Gast. Am Donnerstag, dem 18. Juni ist Cors ab 18 Uhr auf der Grazer Murinsel zudem Teil der „Langen Nacht des Krimis“.

„Ich freue mich schon auf Graz und die Steiermark, denn ich war noch nie hier“, verrät der Autor und Journalist, der für den SWR arbeitet, im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Und was dürfen sich die Besucherinnen und Besucher von seiner Lesung erwarten? „Es wird ein sehr unterhaltsamer Abend“, verspricht Cors, „denn ich mache keine klassischen Lesungen. Ich rede mehr, als ich lese, ich erzähle Anekdoten und habe auch eine Kurzgeschichte mit, die in der Steiermark spielt. Es wird viel gelacht, denn meine Lesungen sind keine düsteren Ereignisse, sondern eher ein warmherziges Miteinander mit Thriller-Elementen.“

Benjamin Cors ist schon frühmorgens auf den Beinen

Das österreichische Publikum hat Benjamin Cors sehr gerne. „Es kommt immer etwas zurück.“ Wer den Bestseller-Autor abseits seiner Lesungen treffen will, muss übrigens früh aufstehen, denn Cors ist ein früher Vogel. „Ich bin jemand, der sehr gerne frühmorgens durch die Stadt spaziert. Ich liebe es zu sehen, wie eine Stadt wach wird, dann laufe ich kreuz und quer, mache Fotos, setze mich in ein schönes Kaffeehaus und beobachte die Menschen“, plaudert Cors aus.

Die Bestseller entstehen in einer Bäckerei

Und er schreibt auch früh. Am liebsten unter Menschen. „Ich schreibe nicht jeden Tag, aber oft setze ich mich vor der Arbeit bei mir zu Hause in eine Bäckerei, die bereits um sechs Uhr morgens öffnet und tauche weg“, erzählt der Sohn einer Französin. In Maria Lankowitz und Graz wird er nicht wegtauchen, da wird sich Benjamin Cors ganz seinem Publikum widmen und es auf seine ihm eigene Art, fesseln.