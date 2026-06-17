Pendler, die über die A2 zwischen Feldkirchen und Graz-Ost in Fahrtrichtung Wien unterwegs sind, müssen aktuell besonders stark sein. Denn zur bereits bestehenden Staustelle bei Wildon auf der A 9, die alle aus dem Süden kommenden betrifft, kommt nun eine weitere Baustelle dazu.

Die Auswirkung: Bei der Brücke zwischen Feldkirchen und Graz Ost wurde die Straße von drei auf zwei Fahrspuren verengt. Auch der Pannenstreifen ist im gesamten Bauabschnitt gesperrt.

Sanierungsarbeiten dauern bis Ende Juni an

Ein Blick auf die Baustelleninfo der Asfinag zeigt, der Grund ist eine Generalsanierung der Strecke. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Feldkirchen und dem Knoten Graz-Ost dauern die Bauarbeiten laut Plan noch bis 29. Juni an, danach gilt dort wieder freie Fahrt. Damit sollte sich dann auch das Stauproblem wieder einpendeln.

Rund 30 Minuten Zeitverlust einplanen

Bis es soweit ist, müssen Pendlerinnen und Pendler aber vor allem eines mitbringen: viel Geduld. Denn aktuell schreibt der Streckenabschnitt auf der Liste der Verzögerungen jeden Tag mit mindestens 30 Minuten Zeitverzögerung ganz weit oben an. In den nächsten zwei Wochen hilft daher nur eines: mehr Zeit einplanen und früher losfahren.