Die Klagenfurter Krimi-Autorin Andrea Nagele hat neue Wege eingeschlagen. Nach sieben Jahren wechselte sie ihren Verlag in Italien. Bisher wurden sieben ihrer Grado-Krimis ins Italienische übersetzt und im „emons“-Verlag veröffentlicht. Mit ihrem achten Buch „Grado e i brividi del passato“, dem italienischen Pendant zu „Grado in Angst“, ist Nagele zum Verlag „Gaspari“ gewechselt.

Nagele mit dem neuen Buch © PRIVAT

„Mit dem Verlag habe ich auch die Übersetzerin gewechselt. Das war wirklich ein Traum. Wir haben über jede Passage diskutiert. Das war vorher nicht so. Ich fühle mich in meinem Sprachgefühl nun richtig gut wiedergegeben. Das Cover des Buches wurde nach meinen Wünschen gestaltet. Es sieht ganz anders aus als alles, was bisher am Einband abgebildet war“, schwärmt Nagele.

Neues Buch vor Fertigstellung

Wer sie kennt, der weiß: Abgesehen von ihrer Tätigkeit als selbstständige Psychotherapeutin ist sie auch literarisch ständig am Werken. Was sie gerade im Gepäck hat? „Am kommenden Sonntag findet in Lignano die erste Lesung des neu erschienenen Buches statt. Derzeit stelle ich schon den nächsten Band fertig. Denn der ist im August abzugeben.“

Der neue Grado-Krimi trägt den Arbeitstitel „Grado in der Stille“. Es wird das zwölfte Buch der Serie. Das elfte, „Grado im Traum“, ist im Frühjahr erschienen. Neben zahlreichen Lesungen, darunter eine am 3. Juli in Grado, ist heuer noch eine ganztägige Busreise zu den Krimi-Schauplätzen unter dem Titel „Grado im Glück“ geplant.