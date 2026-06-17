Am Samstag, 20. Juni, geht am Festplatz in Weixelbaum (Gemeinde Deutsch Goritz) das legendäre Sommernachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr über die Bühne. Das zur Tradition gewordene Fest steht heuer unter dem Motto „140 Jahre“ – so lange gibt es bereits die Feuerwehr in dieser Ortschaft.

Beginn ist um 17 Uhr mit dem Musikverein Deutsch Goritz. Um 18.30 Uhr findet der Festakt mit Segnung der neuen Ausrüstung statt. Es wurden eine Tragkraftspritze und ein Stromerzeuger angeschafft. Im Anschluss sorgt die Pop-Schlager-Band „Nordwand“ für beste Stimmung, im Disco-Zelt heizt die „RM Disco“ ordentlich ein.

Karten sind bei allen Feuerwehrmitgliedern erhältlich.