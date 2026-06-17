Es sei ein „einschneidendes Erlebnis“ gewesen, ein „Panikmoment“, erzählt Christoph Lückl. Als Anthropic vor ein paar Monaten eine neue Version des KI-Chatbots Claude auf den Markt brachte, sei schlagartig klar geworden, welche Folgen diese Technologie für die gesamte Softwareentwicklung haben kann. Von einem „Meilenstein der KI-Technologie“, der an den Grundfesten der eigenen Branche rüttelt, spricht der Chef des Grazer Software-Spezialisten TimeTac rückblickend.

Dabei sah man sich bei TimeTac, in Sachen komplexer, lohnvorbereitender Zeiterfassung Marktführer im deutschsprachigen Raum, eigentlich wirtschaftlich gut aufgestellt. „Knapp davor hatten wir die guten Geschäftszahlen vom abgelaufenen Jahr präsentiert“, sagt Lückl. Das Management versprühte Optimismus, berichtete von zweistelligen Wachstumszahlen. „Wir haben gesehen, dass wir super wachsen, sehr gut auf Kurs sind – und zugleich wussten wir, ab sofort alles anders machen zu müssen“, beschreibt Lückl die kurios anmutende Situation.

TimeTac-Chef Christoph Lückl © TimeTac

Binnen Wochen werden neue Leitlinien aufgesetzt und in Workshops den rund 100 Beschäftigten – davon 50 Entwicklerinnen und Entwicklern – vermittelt. Auf das erste Aufrütteln folgten „zwei, drei Wochen Wilder Westen“ (Lückl), bevor Prozesse und Strukturen nachgezogen wurden. „KI zu verwenden, ist bei uns nicht mehr optional. Es ist ein Muss“, erklärt Lückl die veränderte Geisteshaltung im angestrebten „AI-first“-Unternehmen.

Die neuen Jobprofile

Einerseits sei die Erkenntnis, dass KI fürwahr mächtig programmiert, „schockierend“ gewesen, weil „Entwicklungsarbeit plötzlich einen anderen Wert bekommt“, sagt der Manager. Andererseits bieten KI-Modelle wie Claude Gelegenheit, als Organisation selbst schneller zu werden. „Wir wollen keine Leute ersetzen. Wir wollen mit denselben Leuten schneller und effizienter arbeiten“, benennt Christoph Lückl die Zielsetzung.

Auch in der Neuanstellung änderte TimeTac den Kurs. Christoph Lückl: „Du brauchst vermehrt Leute, die Code lesen und verstehen können“. War in Prä-KI-Zeiten stets das Erstellen von Code der Flaschenhals, wandert diese Zuschreibung jetzt in Richtung Tester und Produktmanager.

100 Beschäftigte zählt TimeTac, davon rund 50 Entwicklerinnen und Entwickler © Anja Koppitsch Photography

Bei TimeTac indes ist es nicht nur das technologische Umfeld, das sich gerade verändert. Auch die Anforderungen an das Produkt – Softwarelösungen für Arbeitszeiterfassung, Projektzeiterfassung und Urlaubsverwaltung – verändern sich. Die Zukunft der Zeiterfassung wird eine sein, in der man „keine aktive Erfassung mehr machen muss“, zeigt sich Lückl überzeugt.

Beim Abbilden von Projektzeiten setzt TimeTac deswegen selbst vermehrt auf KI. Dem Nutzer oder der Nutzerin wird aufgrund der automatisiert gesammelten Daten wie beispielsweise Kalendereinträgen vorgeschlagen, an welchen Projekten wie lange gearbeitet wurde. Folgt das manuelle O.K., wird die Zeiterfassung an Vorgesetzte weitergeleitet.

Ein Cockpit für die KI-Messung

Auch die Frage, was denn der Einsatz von KI einem Unternehmen nachweislich bringt, treibt TimeTac um. Deswegen entwickelt das Unternehmen zurzeit eine Plattform, die Führungskräften zeigt, wo ihr Unternehmen bei der KI-Transformation tatsächlich steht.

Dabei beachtet TimeTac, über dessen Software zurzeit täglich 270.000 Beschäftigte Zeiten erfassen, drei Dimensionen: „Adoption“, also wie stark KI-Tools tatsächlich genutzt werden, „Governance“, ob das sicher und regelkonform passiert, und „Impact“, also ob sich die Nutzung in messbaren Ergebnissen niederschlägt.