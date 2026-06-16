Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Neuberg an der Mürz waren gerade mit den wöchentlichen Instandhaltungsarbeiten in ihrem Rüsthaus beschäftigt, als es unmittelbar vor diesem auf der B 23 (Lahnsattelstraße) zu einem Verkehrsunfall kam. Aus unbekannter Ursache fuhr ein Motorradfahrer auf einen vorausfahrenden Pkw auf und kam dabei zu Sturz.

Die Feuerwehrleute eilten umgehend zur Unfallstelle und leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Sowohl der Biker als auch die Lenkerin des Autos blieben glücklicherweise unverletzt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die beschädigten Fahrzeuge von der Fahrbahn entfernt und gesichert abgestellt. Anschließend konnte die B23 wieder für den Verkehr freigegeben werden.