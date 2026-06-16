Der gelernte Augarten-Spaziergänger bleibt abrupt davor stehen: Mitten im Grazer Park steht neuerdings eine strahlend weiße Bank, die sich nicht nur dadurch von den anderen Sitzgelegenheiten aus Holz abhebt – sondern auch wegen der darauf angebrachten Plakette, die anstelle eines „Frisch gestrichen“-Hinweises die Initiative dahinter erklärt: das „Plaudernetz“.

Die gleichnamige Initiative der Caritas versteht sich als buchstäblich ausgesprochen wichtige Maßnahme in Zeiten wie diesen, da viele Menschen über Vereinsamung klagen. Wer also auf der Suche nach einem guten Gespräch ist, nach einem Austausch mit echten Menschen anstelle der KI, kann unter der Telefonnummer 05/1776 100 anrufen. „Wohlgemerkt handelt es sich hier nicht um eine Telefonseelsorge, unser Plaudernetz ist nicht für akute psychische Notfälle gedacht“, betont Eva Bakalli seitens der Caritas der Diözese Graz-Seckau. Wer aber mit jemandem über Hobbys, schöne Erinnerungen, geplante Reisen oder auch über die Fußball-WM sprechen will, sei herzlich willkommen.

Wer hier Platz nimmt, freut sich auf und über ein Gespräch © Saria

Nach Wiener Vorbild

Mithilfe der erwähnten weißen Sitzbänke geht man noch einen Schritt weiter: „Diese Plauderbankerln signalisieren, dass dort Menschen Platz nehmen, die bewusst Lust auf ein Gespräch haben“, so Bakalli. Um dem Glück ein wenig auf die Sprünge zu helfen, werden dort auch immer wieder Caritas-Mitarbeiter oder auch ehrenamtliche Helfer sitzen, um ein Ohr zum Zuhören und viele Plauderminuten anzubieten. Nach Wiener Vorbild nun auch in Graz – im Augarten und an vielen weiteren Standorten: Wo genau, will man seitens der Caritas noch im Juli verraten.

Hilfe bei akuten Krisen

Bei akuten psychischen Krisen gibt es indes zahlreiche Anlaufstellen, die man kontaktieren kann – vom „PsyNot Steiermark“ (Tel. 0800 / 44 99 33) bis zu „Rad auf Draht“ (Tel. 147).