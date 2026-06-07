Knapp die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher engagiert sich freiwillig. Sie besuchen ältere Menschen, helfen in Vereinen oder in der Nachbarschaft. Doch wie wertvoll ist diese Arbeit? Die Antworten fallen unterschiedlich aus – je nachdem, ob man durch die soziale oder die ökonomische Brille blickt. Diakonie-Rektorin Astrid Körner spricht von Solidarität und menschlicher Würde. Volkswirt Norbert Wohlgemuth von der Universität Klagenfurt verweist auf Milliardenbeträge und einen Wert in der Größenordnung der gesamten Wirtschaftsleistung Kärntens.