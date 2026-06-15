Eine gemächliche Spazierfahrt durch den Schlossgarten von Schönbrunn, eine Aufnahme aus dem Haifischbecken im Haus des Meeres oder die monotone Verlegung eines Rollrasens in einem Garten: Mit dem neuen TV-Format „Schau-Fenster“ will der ORF entschleunigtes und entspannendes Programm liefern, jenseits von Hektik und Reizüberflutung.

Das Slow-TV-Format zeigt Tiere, Natur oder stille Alltagsmomente und soll laut ORF-Aussendung „Raum zum Schauen, Beobachten und Erinnern“ schaffen. Diese spezielle Form des Fernsehens soll vor allem Menschen mit Demenz ansprechen, aber auch jene, die nach einem langen Arbeitstag Ruhe suchen. „In unserer hektischen und schnelllebigen Zeit, die einhergeht mit einer Bilderflut, sind ruhige Filme wichtiger denn je“, erklärt Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF.

Vertraute Orte und einfache Handlungen

Derzeit leben mehr als 170.000 Menschen mit Demenz in Österreich, die Zahl steigt stetig. Schreitet die Erkrankung fort, werde es für Betroffene zunehmend schwieriger, herkömmliches TV-Programm mit schnellen Schnitten und einer hohen Informationsdichte zu verfolgen, heißt es vom ORF. Mit einfachen Handlungen, ruhigen Bildern sowie vertrauten Orten und Motiven möchte man ein Angebot speziell für diese Zielgruppe schaffen.

Das Format „Schau-Fenster“ entstand laut ORF gemeinsam mit dem Verein Promenz, Menschen mit Demenz sowie Vertretern der Österreichischen Demenzstrategie. Die Beiträge, die in einer kürzeren, rund 40 Minuten langen sowie einer Zwei-Stunden-Version verfügbar sind, können auf ORF On angesehen werden. Seit 9. Juni zeigt außerdem ORF III in ausgewählten Nächten die Filme von „Schau-Fenster“.