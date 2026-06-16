Viele Gerüchte machen derzeit in der Gemeinde St. Georgen am Längsee die Runde. Vermehrt ist zu hören, dass Tanzprofi und „Dancing Star“ Andy Kainz der neue Spitzenkandidat der SPÖ ist und für die Partei bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl 2027 ins Rennen gehen soll. „Ich kann nur sagen, dass es Gespräche mit Andy Kainz gibt. Jedoch wird unsere Mitgliederversammlung am 25. Juni zeigen, ob er unser neuer Spitzenkandidat sein wird. Ich kann und werde den Parteimitgliedern nicht vorgreifen“, erklärt der SPÖ-Bezirksparteivorsitzende Günter Leikam gegenüber der Kleinen Zeitung.

„Der derzeitige Kandidat, Thomas Leitner, hat seine Kandidatur zurückgezogen. Er wird aber derzeit Parteivorsitzender und Vizebürgermeister bleiben“, fügt Leikam an. Eines ist jedoch schon fix, Andy Kainz wird ein Kandidat der SPÖ sein. „Er wird auf unserer Liste sein, das kann ich schon bestätigen. Aber als was, wird sich nach der Mitgliederversammlung zeigen. Eine Pressekonferenz mit unseren Themen und Zielen wird es noch geben.“

Andy Kainz hält sich auf Anfrage noch ziemlich bedeckt: „Nachdem es Günter Leikam schon bestätigt hat, kann ich wohl nicht sagen, dass es sich hier um einen Faschingsscherz handelt“, sagt Kainz mit einem Lachen. Zur Erinnerung, Kainz war von 2021 bis 2025 Herzog der St. Veiter Faschingsgilde. „Aber ja, grundsätzlich bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wie es weitergeht, wird die Wahl am 25. Juni zeigen.“

Thomas Leitner war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar.