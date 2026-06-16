70.000 Wildtiere sterben laut Jagdstatistik jährlich auf Österreichs Straßen. Die Dunkelziffer dürfte noch wesentlich höher sein, gleichzeitig entsteht pro Wildunfall an betroffenen Autos ein durchschnittlicher Schaden von rund 4000 Euro, was hochgerechnet eine bundesweite Schadenssumme in Millionenhöhe ergibt.

Um diese Zahlen nachhaltig zu reduzieren, haben das Land Steiermark, die Landesjägerschaft und die BOKU Wien (seit 2021 weitergeführt von den Land & Forstbetrieben Österreich) im Jahr 2014 ein gemeinsames Kooperationsprojekt gestartet, mit dem Daten erhoben und aktive Maßnahmen für mehr Sicherheit gesetzt werden. Eine solche wird im Herbst auch am Semmering von der örtlichen Jagdgesellschaft durchgeführt.

„Perfekter Lebensraum“ sorgt für Unfall-Hotspot

In deren Gebiet befindet sich mit der L 118 (Semmering Begleitstraße) nämlich ein wahrhafter Hotspot für Wildunfälle. Allein in den letzten drei Jahren wurden dort auf einem drei Kilometer langen Straßenabschnitt von Steinhaus am Semmering bis zur Passhöhe ganze 26 Verkehrsunfälle mit Wildtieren verzeichnet. Erst Ende Mai überschlug sich bei einem Ausweichmanöver vor einem Reh ein Kleinbus, der Lenker musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Auf der L 118 kommt es zwischen Steinhaus und der Passhöhe regelmäßig zu Wildunfällen © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Solche Unfälle haben wir eher selten, normalerweise gibt es nur Blechschäden“, weiß Arnulf Pöcher, Aufsichtsjäger der Jagdgesellschaft Semmering. Er berichtet: „Mit vielen Wiesen links und rechts der Straße (L 118) bietet sich dem Rehwild dort ein perfekter Lebensraum.“

Reh vor Straßenquerung erschrecken

Um sie davon abzuhalten, die Straße zu überqueren, setzt man ab Herbst auf eine innovative Lösung: Gemeinsam mit dem Straßenerhaltungsdienst werden kurz vor der Hochsaison für Wildunfälle entlang des Straßenstücks flächendeckend an 210 Straßenbegrenzungspflöcken optische Wildwarnreflektoren installiert. Wenn Autoscheinwerfer auf diese treffen, wird blaues Licht gezielt im Winkel auf die Wiese und im Fall des Falles auf ein Reh reflektiert.

So sehen die Wildwarnreflektoren aus © zVg

„Rehe sehen die Farbe Rot nicht, nehmen dieses Blau aber sehr stark wahr. Wenn es so nach außen gestreut wird, wird das Tier kurzfristig geblendet und bleibt stehen“, erklärt Pöcher, der das Projekt von Seiten der Jagdgesellschaft koordiniert. Bis das Reh wieder in Gang kommt oder abgeschreckt umdreht dürfte das Auto in den meisten Fällen schon längst vorbeigefahren sein. In Bereichen, wo in Straßennähe Bäume und Sträucher zu finden sind, werden zusätzlich akustische Wildwarner installiert.

„Es würde da nichts bringen nur ein kleines Stück zu machen. Rehe sind sehr pragmatisch und würden dann einfach ausweichen“, betont Pöcher, der sich von den Schutzmaßnahmen eine Verhinderung von Tierleid und erhöhte Sicherheit für Autofahrerinnen und -fahrer erhofft. Auch den Jägerinnen und Jägern sollen damit nächtliche Einsätze erspart bleiben.

Sponsoren gesucht

Nach der Montage werden die Jägerinnen und Jäger den Straßenabschnitt weiterhin genau beobachten, Unfälle mit Wildtieren einmelden und Hinweise für punktuelle Nachrüstungen erteilen. Zusätzlich erfolgt eine gezielte Bejagung im gefährdeten Bereich. Die Kosten für die Präventionsmaßnahmen werden zu zwei Dritteln vom Straßenerhaltungsdienst und je zu einem Sechstel von der Landesjägerschaft und dem Jagdrevier getragen.

Arnulf Pöcher, Aufsichtsjäger und Projektleiter von der Jagdgesellschaft Semmering © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Um unseren Teil zu finanzieren, versuchen wir gerade lokale Sponsoren an Bord zu holen. Der Lift Semmering unterstützt uns zum Beispiel schon, weil sie auch wollen, dass ihre Gäste sicher an- und nachhause kommen“, berichtet Pöcher. Interessenten dafür können sich direkt bei ihm (E-Mail: ap72@gmx.at) melden.