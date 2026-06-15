Es waren im Vorjahr für viele Institutionen im Bereich Soziales und Integration existenzbedrohende Kürzungen, die Blau-Schwarz auf seinem Sparkurs vorgenommen hat. Die Antidiskriminierungsstelle Steiermark stand vor dem Aus und konnte dann doch im Notbetrieb weitermachen. Förderungen vom Sozialministerium von 195.000 Euro und von der Stadt von 85.000 Euro für die Jahre 2026 und 2027 haben einen reduzierten Betrieb von 15 Wochenstunden bis Oktober 2027 möglich gemacht. Auf die Einlösung der Spendenzusage der Grazer SPÖ von 80.000 Euro wartet man immer noch.

Was dann? „Es ist alles offen, ob und wie es dann weitergeht“, sagt die Leiterin Daniela Grabovac. Ihr Team hält mit massiven Stundenkürzungen die Stellung, „aber so können wir auch nicht ewig weitermachen“. Die Zukunft ist ungewiss, die Diskriminierung, Hass und fremdenfeindliche Parolen weiter am Vormarsch, so der Tenor bei der Präsentation des Jahresberichts. Grabovac: „Und diese Förderkürzungen schwächen die Zivilgesellschaft und kritische Stimmen.“ Für den Kabarettisten Jörg Martin Willnauer, wie Völkerrechtler Wolfgang Benedek und Stadtrat Robert Krotzer (KPÖ) bei der Präsentation dabei, ist das Bild klar: „Diese Kürzungen haben kaum positive Auswirkungen im Budget. Es geht um Rache, nicht um die Sache“, setzt er eine Breitseite gegen die Koalition ab. Krotzer und Benedek untermauern die Bedeutung der Antidiskriminierungsstelle, ohne die die Menschenrechtsstadt Graz nicht vorstellbar wäre.

Andidiskriminierungsstelle: Rechte Parolen im Vormarsch

522 Anfragen gab es bei der Antidisrkiminierungsstelle, 40,6 Prozent betrafen Diskriminierung im Alltag, in 463 Fällen wurde interveniert. 1570 Meldungen von Hasspostings sind bei der BanHate-App eingegangen, 668 Fälle hat die Stelle den Strafverfolgungsbehörden oder den Plattformbetreibern zur Löschung weitergeleitet. 393 der Meldungen betrafen verhetzende Postings. Am Vormarsch sind auch wieder fremdenfeindliche oder NS-Parolen und Hakenkreuzbeschmierungen im öffentlichen Raum und in sozialen Medien. Besonders perfide sei, wenn „Ausländer raus“-Parolen im Partykontext gegröllt und salonfähig gemacht werden, wie mit der Verunglimpfung von Gigi D’Agostinos Song „L‘amour toujours“, warnt Grabovac.

Andere Diskriminierungsformen: Der Ausschluss Älterer von Bank- oder Amtsgeschäften oder die fehlende Gendermedizin. Letzteres führe etwa dazu, dass die Medizin allzu oft immer noch nur auf Männer abzielt und Frauen daher etwa deutlich öfter an Herzinfarkten sterben, weil sie andere Symptome haben, die immer noch nicht erkannt werden.