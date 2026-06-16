Schon bald hat Villach mit der Wahlarztordination des Internisten und Kardiologen Attila Mark eine neue medizinische Anlaufstelle. In seiner neuen Praxis in der Tafernstraße bietet Mark ab 1. Juli ein umfangreiches internistisches Angebot an.

Schnelle Laborauswertungen

Mark ist spezialisiert auf die Früherkennung und Beurteilung von Herz-Kreislauf-Risikoerkrankungen, wie Bluthochdruck und Stoffwechselstörungen. In seiner neuen Ordination bietet er auch Laboruntersuchungen an. „Ich habe da eine Lücke in Villach gesehen“, erklärt Mark. „Bei uns wird Blut abgenommen und noch während andere Untersuchungen stattfinden, wird das Blut ausgewertet, sodass die Ergebnisse sofort besprochen werden können.“ Diese schnellen Laboruntersuchungen samt KI-gesteuerter Auswertung bietet Mark auch für externe Patientinnen und Patienten an. Die neue Ordination verfügt unter anderem auch über einen Überwachungsraum, in dem Patientinnen und Patienten zur Überwachung monitorisiert werden können.

Mark bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit. Er studierte Medizin in Cluj-Napoca in Rumänien, seine kardiologische Facharztausbildung absolvierte er in Ungarn. Seit 2013 war er als Poolarzt in Niedersachsen tätig. Er pendelte in den vergangenen Jahren zwischen Deutschland und Ungarn, wo seine Familie nach wie vor lebte, hin und her. Damit soll nun Schluss sein: „Wir siedeln uns mit der ganzen Familie in dieser schönen Region an“, erzählt der Neo-Kärntner, dessen zwei Kinder nun auch hier zur Schule gehen.

Betreuung in vier Sprachen

In der Praxis wird Deutsch, Englisch, Ungarisch und Rumänisch gesprochen. Mark wird von zwei Assistentinnen und einer Sprechstundenhilfe unterstützt. Für die Zukunft ist eine Zusammenarbeit mit einem Anästhesisten oder eine Anästhesistin geplant, um das Angebotsspektrum der Praxis noch zu erweitern.