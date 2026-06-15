Am Samstag, dem zweiten Tag des Bärnbacher Freundschaftsfestes, stand der Tag ganz im Zeichen der Länder Slowenien und Italien. Nach der Eröffnung mit der Knappenmusi der Bergkapelle Oberdorf und mit Schaukämpfen der Alt-Kainacher Ritterschaft ging es mit Musik und Darbietungen bis in den späten Abend hinein weiter.

Höhepunkt des zweiten Tages war ein Festakt zu Ehren von Kommerzialrat Otto Kresch. Zu diesem Akt waren neben Bärnbachs Bürgermeister Jochen Bocksruker der gesamte Gemeinderat, die Bezirkshauptfrau Elisabeth Kladiva und die Bürgermeister der Nachbarstädte Helmut Linhart (Köflach) und Bernd Osprian (Voitsberg) sowie die Familie von Otto Kresch gekommen.

Großzügiger Sport-Mäzen

Wie Bürgermeister Bocksruker in seiner Begrüßung betonte, wurde Otto Kresch, der seit Jahrzehnten segensreich für Bärnbach und die Region wirkte, als großzügiger Sport-Sponsor auftrat und kürzlich zwei Millionen Euro für den Ausbau der Sporthalle und der Neuen Mittelschule spendete, vom Gemeinderat einstimmig zum Ehrenbürger der Stadtgemeinde Bärnbach ernannt.

Die Ehrenurkunde wurde nun in einem Festakt überreicht. Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, ein Freund der Familie Kresch, hielt die Laudatio. Auch ein von der Künstlerin Regina Uedl gefertigtes Bild, welches das künftige „KR Otto Kresch Sport- und Eventcenter“ zeigt, wurde an den Ehrenbürger von Bärnbach überreicht.