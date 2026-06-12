Zwei Schwerverletzte forderte ein Motorradunfall am Freitagvormittag in Söchau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Zwei Pensionisten aus dem Bezirk Weiz waren zu einer gemeinsamen Motorradtour unterwegs, als sie gegen 9.30 Uhr im Zuge eines Überholmanövers auf der L442 miteinander kollidierten.

Von St. Kind kommend in Fahrtrichtung Söchau beabsichtigten die beiden Männer im Alter von 69 und 70 Jahren im Ortsteil Aschbach ein vor ihnen fahrendes Fahrzeug zu überholen. Beim Ausscheren touchierten die beiden Motorräder einander, wodurch beide Lenker die Kontrolle verloren und zu Sturz kamen. Die Oststeirer wurden in den angrenzenden Acker geschleudert und blieben dort schwer verletzt liegen.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Insassen eines zufällig nachkommenden Fahrzeugs bemerkten die Verunfallten und verständigten die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern in das LKH Feldbach sowie in die Universitätsklinik Graz geflogen.

© Freiwillige Feuerwehr St. Kind

Die L 442 war für die Dauer des Rettungseinsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Polizeiinspektion Ilz standen die Freiwilligen Feuerwehren Söchau und St. Kind sowie das Rote Kreuz samt Notarzt im Einsatz.