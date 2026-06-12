Wenn man sagt, dass Emil Breisach die kulturelle Entwicklung der Stadt Graz und der Steiermark nachhaltig geprägt hat, ist das schon fast eine Untertreibung. Von 1967 bis 1988 war der gebürtige Niederösterreicher Intendant des ORF-Landesstudios Steiermark, als bedeutender Kulturpionier war er dazu auch Mitbegründer des Forum Stadtpark und des „steirischen herbst“ mit dem Musikprotokoll sowie Gründer der Akademie Graz, Initiator von La Strada und vielem mehr.

Jetzt wird sein Wirken auch am Grazer Stadtplan gewürdigt: Auf Initiative der Akademie Graz und des ORF-Steiermark wird die bislang namenlose Parkanlage rund um das ORF-Landesstudio, die oft inoffiziell „ORF-Park“ genannt wird, seinen Namen tragen. Der Antrag wurde bereits im zuständigen Ausschuss einstimmig gefasst und soll kommende Woche im Gemeinderat beschlossen werden. Das Kulturamt und der Bezirksrat St. Peter unterstützen den Benennungsvorschlag. Die Anbringung der Benennungs- und Erläuterungstafeln erfolgt im Herbst im Rahmen eines Festaktes. Es ist der Auftakt für die 40-Jahr-Feiern der Gründung der Akademie Graz durch Breisach im Jahr 1987.

ORF-Landesdirektor Gerhard Koch ist die Idee vom Ausblick seines Arbeitsplatzes in den Skulpturenpark rund ums Landesstudio gekommen, wie er sagt: „Ich darf jeden Tag von meinem Büro diesen Ausblick genießen und hatte dabei die Idee, diesen (halb)-öffentlichen Raum in Emil-Breisach-Park umzubenennen – und damit sein umfassendes Wirken für den ORF und die steirische Kulturszene mit einem nachhaltigen Zeichen zu würdigen, in Erinnerung an den großen Kulturinitiator.“

„In allen Genres, ob bildende Kunst, Literatur oder zeitgenössische Komposition, verdanken ihm viele heute international renommierte Künstlerinnen und Künstler wegweisende Impulse und kontinuierliche Unterstützung“, sagt Astrid Kury, die Leiterin der Akademie Graz, die auch darauf verweist, dass sich alle Initiativen, die auf ihn zurückgehen, auch lebendig auf der Höhe der Zeit weiterentwickelt hätten. „Sein kulturelles Erbe prägt Graz noch heute“, sagt auch Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).