Eine Klagenfurter Familie muss 25 Euro Strafe zahlen, obwohl eine Parkuhr sichtbar hinter der Windschutzscheibe lag. Für das anwesende Kind endete der Vorfall mit Tränen. Der Grund: Die selbstgebastelte Uhr des Kindes zeigte die Ankunftszeit nur in 15-Minuten-Schritten und damit nicht minutengenau an. Laut Gemeindeamtsverordnung entspricht das nicht der Kurzparkzonen-Überwachungsordnung, wie das Ordnungsamt gegenüber der Kleinen Zeitung betont.

Weiter heißt es, dass Kulanz nicht möglich gewesen sei, weil die Strafe bereits ausgestellt war. Jedoch hätte ein gut lesbarer Zettel mit darauf notierter, genauer Ankunftszeit genügt, um der Organstrafverfügung zu entgehen. Da die geltende Verordnung vielen Leserinnen und Lesern nicht geläufig scheint, wird das Thema im Forum heiß diskutiert.

„Sowas merkt sich ein Kind lebenslang“

Der Befund, dass im beschriebenen Fall zumindest unglücklich agiert wurde, lässt sich aus mehreren Kommentaren herauslesen. „Sowas merkt sich ein Kind lebenslang“, es sei „beschämend“, ist etwa „There_Ends_Hill“ überzeugt. „So etwas Lächerliches – man glaubt es kaum!“, schreibt „denktnach“ kurz und knapp. „Aber ja, Klagenfurt hat bekanntlich ein ziemliches Budgetloch“, ortet „tro-nix“ ein finanzielles Motiv hinter so mancher Regelung.

Für „Akasha“ hat die Debatte „interessant“ und: „(Es) würde mich interessieren, seit wann das gilt, denn ich verwende seit über 25 Jahren dieselbe Parkscheibe mit 15-Minuten-Angabe und ich habe noch nie Strafe bezahlt.“

„Informieren schützt vor Strafe“

Während also einige Kommentierende Unverständnis über den jüngsten Vorfall bzw. die strenge Exekution der Regelung äußern, hält „KlagenfurterRebe“ trocken fest: „In Klagenfurt gibt‘s nun mal eine Gebührenpflicht! Viel zu günstig übrigens. 15 Minuten Gratisparken sind eh erlaubt, jedoch mit minutengenauer Angabe! Informieren und Vorschriften einhalten schützt vor Strafe. Nur das wollen einige nicht akzeptieren.“

Zustimmung kommt von „Vidovitsch“, da man Gesetze nicht „nach Bedarf auslegen“ könne. „PrianCohen“ ergänzt: „Der Parkwächter macht einfach nur seine Arbeit nach den geltenden Vorschriften.“

Zu ebendiesen meldet sich „SagServus“ zu Wort: „Wir halten fest: In Klagenfurt bekommst du einen Strafzettel, wenn du auf einer Parkscheibe 12:15 (Uhr) einstellst, diese Parkscheibe aber keine einzelnen Minuten anzeigen kann. Du bekommst keinen Strafzettel, wenn du einen handgeschriebenen Wisch hinter die Windschutzscheibe legst, auf dem 12:15 Uhr oben steht.“

„Würde die Strafe mit Ein-Cent-Münzen bezahlen“

Wenig Begeisterung für das Behördenvorgehen lässt sich aus dem Kommentar von „Auswanderer“ herauslesen: „Ich würde die Strafe in Ein-Cent-Münzen im Rathaus bezahlen! Klagenfurt hat 1200 Personen für die Verwaltung! Da kann sicher einer zählen!“

Ob ein derartiger Kleingeld-Protest gegen Strafmandate funktionieren würde? Nein, zeigt der Faktencheck der Kleinen Zeitung. „Gemäß § 8 Scheidemünzengesetz müssen Gebietskörperschaften (z. B. die Polizei) pro Zahlung bis zu 100 Stück Münzen annehmen, andere Personen bis zu 50 Stück. Auch wenn offenbar bei so manchem der Wunsch groß ist, die Polizei zu ärgern: Mit Ein-Cent-Münzen wird man jedenfalls nicht weit kommen“, erklärt ÖAMTC-Jurist Martin Stichlberger in der Serie „Wunderliches aus dem Alltag der Rechtsberatung“.