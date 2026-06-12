Nachhaltigkeit leben die Organisatoren des „Grazer Eco Festival“ (Geco) gleichsam selbst vor, findet doch die Veranstaltung rund um Ressourcenschonung und bewusstes Leben bereits zum vierten Mal statt. Auch heuer wollen sie diese Themen von der vermeintlich trockenen Theorie wegbringen und in ein abwechslungsreiches Programm gießen – Gaude inklusive. Was aber in diesem Jahr neu ist: Das Geco-Festival erstreckt sich nicht nur über die ganze Stadt – vom Schloßberg über den „Lendhafen“ und die Murinsel bis zur FH Joanneum. „Erstmals werden aber auch umliegende Gemeinden wie Stattegg oder Ragnitz miteingebunden. Inhaltlich setzt das Geco Festival heuer auch einen klaren Akzent auf soziale Nachhaltigkeit“, betonen Thomas Winkler, Geschäftsführer von „Apflbutzn“ und Geco-Initiator, sowie Caroline Schweighofer.

Von Freitag bis zum Finale am Sonntag stehen noch folgende Punkte auf dem Geco-Programm:

Freitag, 12. Juni: Auf der Murinsel geht von 18.30 bis 19.30 Uhr eine Lesung des Unternehmers Rajan Mehta über die schwimmende Bühne, ehe im Anschluss „Nachhaltigkeitsaktivistin“ Nunu Kaller in einem Gespräch Rede und Antwort steht.

Samstag, 13. Juni: Ein Vintage- und Fair-Fashion-Markt ist am vorletzten Festivaltag in Mode – beim Lendhafen.

Sonntag, 14. Juni: Den Schlusspunkt bildet ein Vortrag von Reporter und Autor Karim El-Gawhari samt Gesprächsrunde im Grazer Meerscheinschlössl ab 19 Uhr.