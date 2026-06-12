Voller Saal in der Arbeiterkammer in Murau, der „Soroptimist International Club Murau“ lud zu einem Musikkabarettabend. Präsidentin Dagmar Lercher freute sich über zahlreiche Gäste, mit den Einnahmen werden bedürftige Menschen im Bezirk Murau unterstützt. Für den Abend konnte die Südsteirerin Betty O gewonnen werden.

Seit mehr als 20 Jahren tritt sie als Solokünstlerin auf, 2015 gewann sie als erste Österreicherin den internationalen Kulturbörsenpreis „Freiburger Leiter“. Mit ihren Beiträgen in Murau sorgte sie für oftmalige Lachmomente. Sie verpackte Reifeprozesse, Lebensfragen und Menschsein in Lieder mit viel Humor, so auch eine Fahrt an der Weinstraße mit einem 15 PS Steyr Traktor.