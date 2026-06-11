„Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt der öffentlichen Auftragsvergabe eine besondere Bedeutung zu“, betont Dietmar Schweiggl. Der Vizepräsident der steirischen Wirtschaftskammer hat gemeinsam mit seiner Amtskollegin Gabriele Lechner einen sogenannten „Vergabeleitfaden“ präsentiert, der sich an die steirischen Gemeinden richtet und für Orientierung sorgen soll. Denn mit Änderungen im Bundesvergabegesetz, wie sie jahrelang von der Kammer gefordert wurden, sei es einfacher möglich, „Aufträge regional, nachhaltig und KMU-orientiert zu vergeben“, wie betont wird. Wie das in der Praxis realisierbar ist, soll der Leitfaden anschaulich machen. „Wenn wir bei Vergaben nicht nur den billigsten Anschaffungspreis, sondern die gesamten Lebenszykluskosten berücksichtigen, fördern wir Qualität, Innovation und langfristige Wirtschaftlichkeit“, betont Lechner.

„Das neue Vergaberecht 2026 bietet öffentlichen Auftraggebern mehr Flexibilität und schafft zugleich bessere Chancen für regionale KMU“, unterstreicht auch Rechtsanwalt Martin Schiefer. Der Leitfaden zeige auf, „wie diese Spielräume rechtssicher genutzt werden können, denn regionale Wertschöpfung, Nachhaltigkeit und fairer Wettbewerb schließen einander nicht aus“. Ziel sei es, „vorhandene Spielräume nutzen, ohne Transparenz, Wettbewerb und Gleichbehandlung zu verletzen“.

Martin Größbauer, Vizebürgermeister der Gemeinde Lang, berichtet im Zusammenhang mit dem Umbau der Volksschule aus der Praxis: „Dabei ist es uns ein besonderes Anliegen, bei öffentlichen Bauvorhaben möglichst Firmen aus der eigenen Gemeinde sowie regionale Betriebe einzubinden und die Wertschöpfung vor Ort zu halten.“

„Jeder Euro zählt doppelt“

Auf ganz Österreich gerechnet, zeigt sich, dass öffentliche Aufträge ein enormer Konjunkturhebel sind: „Österreichweit vergibt die öffentliche Hand jährlich Ausschreibungen in der Höhe von rund 70 Milliarden Euro, das entspricht etwa 18 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer. Vor allem in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zähle „jeder Euro doppelt, wenn er im lokalen Wirtschaftskreislauf wirkt“. Das neue Vergaberechtsgesetz 2026 erleichtere diese regionalen Impulse demnach „spürbar“. Denn die bisherige Schwellenwerteverordnung ist nun direkt im Bundesvergabegesetz verankert. Zudem seien zahlreiche Schwellenwerte angehoben worden: Bauaufträge bis zu 200.000 Euro können generell direkt vergeben werden, im nicht offenen Verfahren sogar bis zu zwei Millionen Euro. „Das beschleunigt Verfahren, reduziert Bürokratie und verbessert die Chancen der regionalen Betriebe auf öffentliche Aufträge“, wird betont.

Laut Berechnungen der KMU Forschung Austria schaffe eine Million Euro zusätzliches Auftragsvolumen der öffentlichen Hand – etwa im Gewerbe und Handwerk – im Schnitt rund acht Arbeitsplätze. „Dazu kommen Kommunalabgaben von rund 7500 Euro, eine zusätzliche regionale Kaufkraft von etwa 230.000 Euro sowie personenabhängige Abgaben und Ertragssteuern von rund 140.000 Euro, die über den Finanzausgleich wieder den Regionen zugutekommen“.