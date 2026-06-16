Den Meistertitel in der Tasche, doch der Traum vom Aufstieg geplatzt: Die Spielerinnen des SVK Krottendorfer Wildcats siegten in der zweiten Frauen-Bundesliga. Da Krottendorf die Lizenz für die höchste Spielklasse aber nicht erhielt, blieb ihnen der Aufstieg schlussendlich verwehrt.

Woran hat es gelegen? Der größte Brocken seien die fehlenden Jugendmannschaften gewesen, erzählt Teamverantwortlicher Werner Schimek. Hätte man sich frühzeitig darum gekümmert, wären auch diese Anforderungen erfüllbar gewesen. „Deswegen arbeiten bereits jetzt Leute daran, die sich auskennen, damit das mit der Lizenz das nächste Mal funktioniert“, sagt Schimek.

Werner Schimek, Vorstandsvorsitzender und Teamverantwortlicher der Frauenfußballmannschaft © KLZ / Julia Kammerer

Unabhängig von der Bürokratie ist der nächste große Schritt eine Spielgemeinschaft. „Damit wir all das, was der ÖFB vorschreibt, erfüllen können“, sagt Schimek, verrät aber nicht, mit wem die Wildcats liebäugeln. „Es muss ein Verein sein, der eigene Jugendmannschaften hat, bestenfalls eine Mädchenakademie.“ Gespräche laufen, so der Teamverantwortliche.

Das Ziel der Wildcats hat sich also trotz geplatztem Aufstieg nicht geändert. Es soll in die erste Bundesliga gehen. Rundherum tut sich viel, um der Mannschaft diesen Wunsch zu erfüllen. „Die erste Aufgabe wird sein, eine gleich gute Mannschaft aufzustellen“, sagt Schimek, der mit Paula Roth, Carmen Wohlmann und Anna Klamler gleich drei Spielerinnen aufgrund von Verletzungen verliert. „Diese Stammspielerinnen müssen wir ersetzen.“

Während das Trainerteam mit Michael Heil und Mario Hirz gleich bleibt, trainiert die Torfrauen künftig Patrick Gösslbauer. Er hütete fast 20 Jahre das Tor der männlichen Kampfmannschaft und beschritt mit Saisonende sein letztes aktives Spiel für Krottendorf. Die zweite Kampfmannschaft der Frauen wurde aufgelöst.

Die Trainer Michael Heil (Vater von Sturms Neuzugang Jürgen) und Mario Hirz © SVK Wildcats

Fehlender Nachwuchs und finanzielle Schwierigkeiten (aktuell werden Sponsoren gesucht) machen die Zeiten nicht einfacher. Im aktuellen Kader befinden sich nur drei Spielerinnen (Lena Brandtner, Anna Klamler, Yvonne Allemann) aus Weiz und Umgebung. Der Rest der Spielerinnen kommt aus dem Großraum Graz. „Die weiteste Strecke fährt eine Spielerin aus Bärnbach“, sagt Schimek. Und das für eine „Aufwandsentschädigung“, wie er es nennt.

„Sind kein Stadt-Club“

Die Augen aufs große Ganze gerichtet, hätte sich im Frauenfußball aber dennoch vieles zum Positiven entwickelt: „Es gab Zeiten, da habe ich mit dem Verband gestritten, ob wir für ein Spiel unserer Mädels Eintritt verlangen dürfen“, erzählt Schimek und lacht. Er ist derzeit nicht gut auf den Steirischen Fußballverband zu sprechen. „Nicht auf den Meistertitel zu reagieren ist beschämend. Aber Krottendorf ist nun mal ein Dorfverein und kein Stadt-Club.“

Schimek ist zuversichtlich, auch in der nächten Saison unter die Top drei zu kommen © Goka Sportfotos

Der Weizer, der nach dem Fußballkarriere-Ende von Tochter Anja immer mehr in den Hintergründ rückt, ist zuversichtlich: „Gespräche laufen, wir sind eine gute Adresse. Ich bin mir sicher, wir schaffen es nächste Saison wieder unter die Top drei.“