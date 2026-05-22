Mit einem Sieg beim Wiener Sport-Club krönten sich die Wildcats Krottendorf zum Meister in der 2. Liga. Aufgrund der fehlenden Bundesliga-Lizenz wird die Mannschaft aber nicht aufsteigen. „Der Wiener Sport-Club hat uns in ihrem neuen Stadion eine kleine Meisterfeier organisiert. Im dortigen Lokal hat es für uns alles gratis gegeben“, erzählte Krottendorf-Spielerin Sarah Bauer.

Die offizielle Meisterfeier folgt am Samstag: Davor folgt aber noch das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (15 Uhr), danach wird gefeiert. „Vom ÖFB wird jemand vorbeikommen und uns die Medaillen und die Meisterschale überreichen. Der Verein hat auch angedeutet, dass es für uns Spielerinnen eine große Überraschung geben wird“, sagt Bauer. Zuvor gilt es aber, eine konzentrierte Leistung gegen die nach den Wildcats zweitbeste Frühjahrsmannschaft abzuliefern, ergänzt sie: „Auch sie spielen eine sensationelle Rückrunde. Wir wissen, dass wir schon Meister sind, aber wir wollen unsere Siegesserie fortsetzen.“

Ein brisantes Duell gibt es um die Torjägerkrone: Bauer und Teamkollegin Julia Wagner halten bei je 21 Toren. „Natürlich reden wir darüber, gönnen es einander. Das Ziel wäre, dass wir beide die Krone holen. Hauptsache, auch dieser Titel bleibt bei uns“, sagt Bauer. Vor allem Jenny Mayr von Geretsberg könnte noch dazwischenfunken (20 Tore). „Sie hat 20 der 26 Tore ihrer Mannschaft geschossen.“ Bauer wird auch in der nächsten Saison in Krottendorf bleiben und schlug dafür sogar mehrere Angebote, darunter auch aus der Bundesliga, aus: „Das war für mich von vornherein klar. Es bleibt auch der Großteil des Kaders hier.“ Mit diesem soll dann der Aufstieg in die Bundesliga in Angriff genommen werden.