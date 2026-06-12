Die kommunale Sicherheit in Graz und der Steiermark steht zunehmend unter dem Einfluss globaler Krisen. Kriege, wirtschaftliche Unsicherheiten, Teuerung und Migration wirken direkt auf den urbanen Alltag. Gesellschaftliche Spannungen und Polarisierung – verstärkt durch Medien und soziale Netzwerke – nehmen zu, während der Dialog zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten abnimmt.

Diese Entwicklungen erhöhen nicht nur reale Belastungen, sondern auch das subjektive Unsicherheitsgefühl vieler Menschen. Sicherheit wird damit zu einer zentralen Frage der Lebensqualität und zu einer politischen wie gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Sie kann nicht allein von Polizei und Verwaltung gewährleistet werden, sondern entsteht durch das Zusammenspiel von sozialer Stabilität, Bildung, städtischer Entwicklung, Prävention und einem funktionierenden Gemeinwesen.

Sicherheit: Ein Spannungsfeld von Perspektivlosigkeit und normativen Rollenbildern

Besonders junge Menschen – allen voran Burschen und junge Männer – brauchen gezielte Angebote. Erfahrungen zeigen, dass Gewalt, Kriminalität und Radikalisierung oft im Spannungsfeld von Perspektivlosigkeit, sozialen Unsicherheiten und normativen Rollenbildern entstehen. Gleichzeitig haben Frauen ein Recht auf ein gewaltfreies und selbstbestimmtes Leben. Sie sind zudem ein wesentlicher Faktor für erfolgreiche Integration und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher braucht es die Qualifizierung relevanter Multiplikatoren sowie den Schutz besonders vulnerabler Gruppen. Gleichzeitig dürfen Gewalt oder Einschüchterung im öffentlichen Raum keinen Platz finden. Problemzonen wie Jakominiplatz oder Volksgarten zeigen, wie wichtig es wäre, präventive Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungswache und sozialen Einrichtungen auszubauen.

Themen wie ehrkulturell geprägte Gewalt, Radikalisierung und Extremismus dürfen weder tabuisiert noch pauschalisiert werden. Entscheidend sind Maßnahmen, die klare Grenzen setzen und gleichzeitig Perspektiven durch Teilhabe, Selbstwirksamkeit und Integration eröffnen. Letztere muss als gegenseitiger Prozess verstanden werden, denn Religion, Herkunft oder soziale Zugehörigkeit wirken häufig als Identitätsmarker, die nach innen stabilisieren, nach außen aber polarisieren. Dadurch entsteht eine Dualität, die wenig mit Spiritualität, positivem Brauchtum oder Kultur zu tun hat. Der Islam etwa wird auf Ehre, Verbote und Stärke reduziert. Das Christentum wiederum als ebenso eindimensionaler Gegenpol vereinnahmt. In anderen Worten: Jesus wird zitiert, die Bergpredigt bleibt ungelesen.

Daraus ergibt sich der klare Auftrag an die Politik, die Sekundär- und Tertiärprävention auszubauen. Gemeint ist jener Bereich, in dem sich Ablehnung gegenüber demokratischen Institutionen und westlichen Werten verfestigt und zum gewaltbereiten Extremismus führen kann. Sozialarbeit, Jugendhilfe, Schulen, Exekutive und Gemeinden müssen hier enger zusammenarbeiten. Frühintervention, Fortbildungen, interkulturelles Fallmanagement und digitale Gegennarrative sind wichtige Instrumente, um Eskalationen vorzubeugen.

Steigende Herausforderungen durch knappe Ressourcen

Gleichzeitig dürfen mühsam geschaffene Angebote und Synergien nicht durch kurzfristige politische Entscheidungen gefährdet werden. Klare Zuständigkeiten im Bereich der kommunalen Sicherheit verhindern Doppelgleisigkeiten, schaffen Transparenz und erhöhen die Wirksamkeit eingesetzter Mittel. Eine Präventionsstrategie für Graz und die Steiermark mit begleitender Forschung und klar definierten Förderzielen wäre eine lohnende Überlegung.

Auf kommunaler Ebene braucht es ein abgestimmtes Zusammenwirken aller relevanten Akteure. Derzeit erschweren knappe Ressourcen, fehlende Planungssicherheit, Bürokratie und wechselnde politische Prioritäten bessere Vernetzung und wirksames Handeln. Regelmäßige sicherheitsrelevante Dialogformate unter Einbindung von Verwaltung, Exekutive und Zivilgesellschaft könnten hier rasch Verbesserungen bringen.

Die künftige Grazer Stadtregierung steht vor der Herausforderung, steigende Sicherheitsanforderungen mit budgetären Einschränkungen zu vereinbaren. Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit von Stadt, Land und Bund. Unterschiedliche politische Zugänge zum Thema Sicherheit müssen zugunsten pragmatischer Lösungen überwunden werden. Nur so kann ein sicheres und friedliches Zusammenleben in Graz, der Steiermark und Österreich langfristig gewährleistet werden.

Das sagt die Stadtpolitik*

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), für Sicherheit zuständig: „Graz zählt zu den sichersten Städten Europas. Globale Krisen wirken jedoch bis in unseren Alltag. Umso wichtiger sind Prävention und Dialog. Denn Sicherheit entsteht vor allem durch ein festes soziales Fundament in einer Gesellschaft, die hinschaut, die zuhört, die niemanden zurücklässt. Wir stärken Jugendangebote, schützen Frauen vor Gewalt und arbeiten eng mit Behörden und Polizei zusammen. Unsere Einsatzorganisationen sind verlässlich und gut aufgestellt. Wir schauen hin und handeln, wo es nötig ist – von der Feuerwehr über die Ordnungswache bis hin zur mobilen Stadtteilarbeit. Entscheidend ist das respektvolle Miteinander, in der Nachbarschaft ebenso wie im öffentlichen Raum.“

René Apfelknab, FPÖ-Spitzenkandidat: „Die FPÖ teilt die Feststellung, dass Graz eine klar strukturierte und konsequente Sicherheitspolitik braucht. Dafür setzen wir uns ein und fordern ein eigenes starkes Sicherheitsressort innerhalb der Stadtregierung. Besondere Herausforderungen sehen wir bei jugendlichen Intensivtätern, religiösem Fanatismus und wachsender Radikalisierung. Gleichzeitig begrüßen wir die erhobene Forderung nach mehr Dialogformaten und einer wirksamen städtischen Präventionsstrategie. Ein funktionierendes Sicherheitsressort kann Polizei, Verwaltung, Sozialbereich und Präventionsarbeit besser vernetzen und so für mehr Sicherheit und Lebensqualität in Graz sorgen.“

*Auf jedes Thema replizieren zwei Politikerinnen und Politiker.