„Steirerbrauch – Herzlichkeit, Steirergwand – Gmüatlichkeit, hilfreich sein alle Zeit, is unser Freud!“ Getreu diesem Wahlspruch veranstaltet der Verein der Oberlandler z‘Loibn, der sich auf die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitmenschen aus unserer Region konzentriert, heuer wieder den traditionellen Oberlandler Kirchtag. Am 21. Juni findet dieser bereits zum 35. Mal auf der Leobener Massenburg statt. Die Marktgemeinde Mautern mit ihren Vereinen fungiert heuer zum zweiten Mal als Partnergemeinde.

Den Auftakt macht wie immer die Heilige Messe um 10 Uhr, die von der Ortsmusikkapelle Mautern unter der Leitung von Kapellmeister David Hubner musikalisch umrahmt wird. Offiziell eröffnet wird der Kirchtag mit dem Einzug der Oberlandler und Grußworten des Bürgermeisters der Partnergemeinde Andreas Kühberger sowie des Großbauern der Oberlandler, Christian Wachter. Nach dem Anstich des Gösser Festbieres soll ein zünftiger Frühschoppen mit der Ortsmusikkapelle Mautern, die ihr 155-jähriges Bestandsjubiläum feiert, für einen ersten musikalischen Höhepunkt sorgen.

Speis, Trank und Musik

Festwirt Max Klarmann bereitet in der sogenannten „Burg-Kuchl“ alles für das leibliche Wohl vor: Saure Suppen, Sterz, Grillwürste, Krautfleckerl bis hin zu Grillhendl und Spanferkel werden angeboten. Die Oberlandlerbäuerinnen sorgen für selbstgebackene Mehlspeisen, steirischer Most, das klassische Gösserbier und Weine aus den Kellern heimischer Spitzenwinzer runden das Angebot am Kirchtag ab.

Musikalisch gibt es ebenso viel Programm: Die Damen der „Fohnsdorfer Streich“ und die „Almmusi aus Mautern“ spielen ab 14 Uhr am Kirchtagsareal auf, am späteren Nachmittag sorgen die „Schoffeichtkoglposcha“ aus Wörschach für einen musikalischen Höhepunkt. Der Reinerlös der Veranstaltung wird auch dieses Jahr wieder an die „Kindlkassa“ gehen.