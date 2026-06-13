Wer auf der Suche nach dem besten Burger in Graz ist, lasse die steirische Landeshauptstadt hinter sich und fahre nach Kleinstübing. Dort befindet sich der Fattingerhof: ein sehr, sehr unscheinbares Juwel von einer Mostschenke, die – und diese Aussage ist wohldurchdacht – mit ihrem Brüstlburger alles in den Schatten stellt, was es an ach so hippen Burgerkreationen sonst so in und um Graz gibt.

Besagter Burger ist eine von drei sogenannten „Besonderheiten“ des Hauses. Dabei handelt es sich um Gerichte, die neben den Jausen-Klassikern den kulinarischen Anspruch der Schenke etwas profilschärfer auf die Teller bringen sollen. Was nicht bedeutet, dass die Klassiker hier vernachlässigt würden – nein, ganz im Gegenteil: Im idyllischen Gastgarten mit seinem urig-rustikalen Charme ist an so einer Brettljause namens „Zweierlei vom Schwein“ (13 Euro, Brot inklusive) nichts, aber auch rein gar nichts auszusetzen.

Ein großzügiger Teller mit Gamlitzer Hoftofu, der dank leichter Räuchernoten durchaus Wumms hat, dazu Blattsalat, sauer abgemachter Käferbohnen und jeder Menge Gemüse. © Lucas Palm

Die kleinen, feinen Lieferanten werden in der liebevoll gestalteten Karte transparent aufgeführt, und als Bio-Mostschenke produziert man Saft, Most und sogar Wein selbst. Besonders empfehlenswert: der Quittensaft, der Cider oder der leicht kantige Most der alten Apfelsorte namens Maschanzker. Allesamt schmecken sie nach naturnahem, ehrlichem Handwerk, das hier seit Jahrzehnten mit hohem Bio-Qualitätsanspruch hochgehalten wird.

Der Burger mit hauchdünnen Brüstlscheiben und Steirer-Cole Slaw aus Frühkraut. © Lucas Palm

Womit wir bei den bereits erwähnten „Besonderheiten“ sind. Da wäre zum einen der „Steirertofu“ (14 Euro): ein großzügiger Teller mit Gamlitzer Hoftofu, der dank leichter Räuchernoten durchaus Wumms hat, dazu Blattsalat, sauer abgemachte Käferbohnen, jede Menge Gemüse und ein süßlich erdigen Rote-Bete-Aufstrich. Bekömmlich, harmonisch, wunderbar. Eine Stufe herzhafter: Die Räucherforelle (15 Euro), auch sie auf ordentlich Blattsalat gebettet, stimmig mit Apfelstücken umgarnt, flankiert von einem erfrischenden Dill-Schnittlauch-Frischkäse und einem mutig-scharfen Stübinger Topazrahmkren, neben dem zum Glück das neutralisierende Weißbrot bereit liegt.

Und nun zum Burger (13 Euro): Die hauchdünnen Brüstlscheiben mit hohem Fettanteil sind himmlisch mild, der Steirer-Cole Slaw aus Frühkraut ist getränkt von einer ausgewogenen mayoartigen Sauce mit ordentlich Kümmel. Dazu macht sich der Senf und vor allem die ordentliche Menge Bratlfetten auf dem Brot namens „Wachauer Viertler“ besonders gut. Bis November ist der Fattingerhof geöffnet!