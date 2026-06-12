Die Feuerwehrleute aus der Region sind voll gefordert: Einsätze bei Unwettern, Unfällen, Bränden, dazu Übungen, Bewerbe und Vieles mehr. Und die Feuerwehrleute aus Floing, St. Margarethen und Umgebung haben in den nächsten Wochen noch andere große Aufgaben zu meistern.

In Floing findet diese Woche der Bereichsbewerb samt Fest statt, in St. Margarethen an der Raab steigt zwei Wochen später sogar der landesweite Feuerwehrtag - mit großem Wettbewerb, Feuerwehr-Leistungsschau und Festprogramm. Die Arbeit geht den zahlreichen Ehrenamtlichen also nicht aus.

In Floing geht es am Freitag, 13. Juni, um Punkt 12 los: Da wird der Leistungswettbewerb eröffnet. Das Zeltfest am Abend beginnt um 19 Uhr. Sonntag geht es mit dem Festakt (ab 10.30 Uhr) weiter. Der Nachmittag klingt dann mit der Bergkapelle Rabenwald und den Pagger Buam aus.

Seit Mittwoch wird intensiv gearbeitet: Das Zelt wurde aufgebaut, der Bewerbsplatz hergerichtet, die Parkplätze wurden bereit gemacht, sogar eine Fußgänger wurde aufgestellt. Hinzu kommt die umfassende Technik. „Täglich waren sicher so 25, 30 Leute da“, ist Kommandant Robert Kulmer dankbar. Samstag und Sonntag kommen noch viel mehr Menschen in die kleine Gemeinde: Allein beim Bewerb am Samstag sind rund 70 Feuerwehrgruppen (mit je neun Leuten) am Start. Insgesamt werden Abordnungen von rund 80 Feuerwehren, etliche davon aus den Nachbarbezirken, erwartet. Und in Summe werden es wohl zumindest 1500 Besucherinnen und Besucher werden.

Robert Kulmer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Floing © FF Floing

Aber wieso finden der Bewerb und das Fest in Floing statt? Die örtliche Feuerwehr ist heuer 100 Jahre alt. „Wir haben genau 101 Mitglieder, davon 15 Jugendliche. Etwa jeder Zehnte aus Floing ist auch bei der Feuerwehr“, freut sich Kommandant Kulmer. Am Sonntag wird das neue Feuerwehrfahrzeug (HLF2) offiziell gesegnet. 100.000 Euro stellten die Floinger Florianis selbst auf. „Und auch beim Rüsthaus sind wir gut aufgestellt“, erzählt Kulmer. „Wir planen aber einen neuen Einsatzleitstand.“

Steiermarkweites Feuerwehrfest

30 Kilometer weiter südlich, in St. Margarethen an der Raab, geht es dann Ende Juni hoch her. Am 26. und 27. Juni finden dort der Landesfeuerwehrtag und der steiermarkweite Leistungsbewerb statt. Allein am Bewerb werden rund 2300 Feuerwehrleute teilnehmen, weitere rund 1200 Kameradinnen und Kameraden werden erwartet.

Zudem findet in diesem Rahmen zum ersten Mal auch eine Wirtschaftsmesse samt buntem Rahmenprogramm statt. „Das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Wir wollen die Bevölkerung zum Landesfeuerwehrtag bringen, wir wollen damit Jung und Alt begeistern“, sagt Bezirkskommandant Johann Maier-Paar. „Im Vordergrund stehen aber natürlich die Feuerwehren.“ Das Großevent fand zuletzt im Jahr 2010 im Bezirk Weiz statt, damals ebenfalls in St. Margarethen. Organisiert es von den Feuerwehren aus St. Margarethen, Hofstätten, Takern II, Goggitsch und Sulz. „Große Unterstützung gibt es auch von den Gemeinden St. Margarethen und Hofstätten“, ist Maier-Paar dankbar.

Im Bezirk Weiz gibt es übrigens 58 Freiwillige Feuerwehren mit exakt 5114 Mitgliedern. Und, ist Maier-Paar stolz: „Wir haben steiermarkweit am meisten Jugendliche.“