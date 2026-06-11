Zehn Jahre nach seiner Gründung ist der „Silicon Alps Cluster“ weit mehr als ein Netzwerk auf dem Papier. Was 2016 als gemeinsame Idee aus Kärnten und der Steiermark begonnen hat, ist heute ein sichtbarer Teil der europäischen Hochtechnologie geworden. 145 Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und öffentliche Partner arbeiten hier zusammen. Ihr gemeinsames Feld ist die Mikroelektronik sowie elektronische und softwarebasierte Systeme, jene Technik, die in Autos, Medizintechnik, Rechenzentren und vielen anderen Bereichen steckt.

Infineon ist einer der Leitbetriebe des Silicon Alps Clusters © IMAGO/Sylvio Dittrich

Blick zurück, aber auch nach vorne

Bei den Feierlichkeiten in Villach wurde deshalb nicht nur zurückgeblickt. Es ging auch um die Frage, wie der Wirtschaftsraum in den nächsten Jahren stark bleiben kann. Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) sprach von einem Standort, der in Europa zu einer Nummer geworden sei. Wettbewerbsfähigkeit sei entscheidend für Innovation, Beschäftigung und auch für mehr europäische Unabhängigkeit. Der Cluster spiele dabei eine zentrale Rolle, weil hier nicht nebeneinander, sondern miteinander gearbeitet wird.

Im gemeinsamen Wirtschaftsraum entstehen rund 80 Prozent der österreichischen Wertschöpfung in der Mikroelektronik. Dass diese Stärke sichtbar wird, hängt auch damit zusammen, dass der Cluster Betriebe, Forschung und Politik an einen Tisch bringt. Willibald Ehrenhöfer, ÖVP-Wirtschaftslandesrat der Steiermark, sieht darin die positive Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums.

Was das praktisch bedeutet, zeigt sich etwa bei Projekten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Stefanie Rud von Ortner Reinraumtechnik schilderte, dass viele KMU in Österreich eng mit großen Industriebetrieben verbunden sind. Daraus entstehen Chancen, aber auch Druck. Es geht um Kosten, Geschwindigkeit, Cybersicherheit und Nachhaltigkeit. Der Cluster habe etwa Projekte begleitet, die Betrieben helfen, Nachhaltigkeitsanforderungen besser zu erfüllen. Wenn man zusammensitze, sagte Rud, beginne man besser zu verstehen, wie die Region gemeinsam vorangebracht werden könne.

Auch Villach sieht sich als wichtiger Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) erinnerte daran, dass die Stadt die Geburtsstadt des Clusters sei. Viele Adern dieses Systems seien sichtbar, andere weniger. Gemeint sind große internationale Firmen ebenso wie kleinere Betriebe, Start-ups, Schulen und Ausbildungseinrichtungen.

KI wird Datenbedarf verdreifachen

Der Blick nach vorn zeigt, wie anspruchsvoll dieses Feld bleibt. Künstliche Intelligenz, neue Halbleitertechnologien und Quantentechnologien werden den Standort prägen. Matthias Pirs von AT&S verwies darauf, dass der Datenbedarf stark wachsen werde und dafür brauche es leistungsfähige Technik und funktionierende Lieferketten.

Robert Gfrerer, Geschäftsführer des Clusters sieht in den vergangenen Jahren vor allem den Aufbau eines starken Innovationsumfelds. „Heute verbinden wir Unternehmen, Forschung, Bildung und Politik und machen aus Zukunftstechnologien konkrete Innovationen und Wertschöpfung.“

Trotz aller Technik bleibt am Ende ein sehr menschlicher Faktor. Denn Innovation entsteht nicht nur in Labors und Fertigungshallen, sondern auch dort, wo Vertrauen wächst. „Clusterarbeit ist Beziehungsarbeit. Das kann keine KI“, erklärte Rud.