Honig im Kopf

Honig im Kopf erzählt die berührende und zugleich komische Geschichte von Amandus, einem liebevollen, aber zunehmend vergesslichen Großvater und seiner mutigen Enkelin Tilda. Während die Familie mit den Herausforderungen von Amandus’ Vergesslichkeit kämpft – inklusive geköpfter Hecken, verkohlter Schuhe und versehentlich gezündeter Feuerwerke – fasst Tilda einen wunderbaren Plan: Sie entführt ihren Opa nach Venedig, wo einst seine große Liebesgeschichte begann. Amandus und Tilda brechen auf zu einer tragikomischen Reise und lernen alles über das Vergessen, das Erinnern und den Mut, der Wirklichkeit mit einem Lächeln zu begegnen. Der dem Stück zugrunde liegende Kinofilm aus dem Jahr 2014 erreichte ein Publikum von 19 Millionen und gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Kinokomödien der letzten Jahre.