dsfdsfJetzt wechseln wir ins CUE und verwenden, wie auch bei Jotform, die Formular-Erweiterung, um das Formular einzubetten. Bis dorthin (unten gelb markiert) wie gewohnt vorgehen: (Bitte beachten, dass dieser Teil bei Marketing-GWS anders sein kann!)

Damit nicht jedes Mal neu überlegt werden muss, welche Attribute angehakt werden müssen, wurde eine Vorlage für die Gewinnspiel-Artikel erstellt. Bitte immer einen eigenen Artikel für die Formulare erstellen und das Formular, sofern es eine Club-Schranke hat, nicht in den Hauptartikel einbetten. Sondern immer den Formular-Artikel über den „Jetzt teilnehmenJetzt wechseln wir ins CUE und verwenden, wie auch bei Jotform, die Formular-Erweiterung, um das Formular einzubetten. Bis dorthin (unten gelb markiert) wie gewohnt vorgehen: (Bitte beachten, dass dieser Teil bei Marketing-GWS anders sein kann!)

Damit nicht jedes Mal neu überlegt werden muss, welche Attribute angehakt werden müssen, wurde eine Vorlage für die Gewinnspiel-Artikel erstellt. Bitte immer einen eigenen Artikel für die Formulare erstellen und das Formular, sofern es eine Club-Schranke hat, nicht in den Hauptartikel einbetten. Sondern immer den Formular-Artikel über den „Jetzt teilnehmen